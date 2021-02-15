Шумит сурово поморский лес

Депутат областного Собрания Михаил Завьялов предложил коллегам из партии большинства определиться с позицией по распределению так называемой муниципальной лесосеки.
Накануне мартовской сессии областного Собрания в СМИ вновь стал обсуждаться вопрос возможного внесения в региональный парламент прошедшего первое чтение проекта областного закона об отмене исключительных случаев предоставления лесосеки для муниципальных нужд и нужд сельскохозяйственных предприятий. Авторы законопроекта – зампред областного Собрания, депутат фракции «Единая Россия» А.В. Дятлов и прокуратура Архангельской области.
Напомним, что данный законопроект был принят в первом чтении еще при губернаторе Орлове, который, как известно, поддерживал деятельность крупных лесопромышленных холдингов на территории региона. Но вот до второго чтения проект все никак не мог добраться по причине отсутствия единой позиции по его принятию в рядах депутатов самой многочисленной фракции АОСД.
Между тем, в недавних заявлениях ряду СМИ некоторые депутаты от партии власти высказались против принятия данного законопроекта. Губернатор Александр Цыбульский свою позицию поданному вопросу пока прямо не обозначил, но при этом в одном из своих выступлений признал, что огромные проблемы сегодня существуют с лесоустройством, поскольку объективных данных о состоянии лесфонда в регионе сегодня нет.
Депутат областного Собрания от Онежского района Михаил Завьялов считает, что представителям партии большинства в региональном парламенте и не только в нем, пора определиться с единой позицией по распределению так называемой муниципальной лесосеки.
- Представители малых и средних предприятий лесной отрасли, среди которых десятки предпринимателей в районах области, категорически против принятия законопроекта – это фактически оставит их без работы, население без дров и пиломатериалов, - убежден парламентарий. – В ряде районов области сегодня крайне сложная ситуация с обеспечением дровами льготных категорий граждан, поскольку крупные лесопромышленные холдинги не заинтересованы заниматься данным направлением деятельности. Не заинтересованы экономически – им это просто не выгодно. Насколько мне известно, уже есть прецеденты обращения к главе региона и депутатам областного Собрания коллег представительных органов муниципалитетов по данной теме. Недавно заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев заявил о необходимости рассмотреть возможность установления муниципальной и региональной собственности на лес. По его словам, муниципалитеты, находясь в ресурсных базах, не имеют полномочий использовать лесные угодья для своего развития, а главное – в интересах граждан, проживающих на этих территориях. Полностью согласен с такой позицией. Учитывая, что высказал ее экс-губернатор, экс-министр сельского хозяйства и экс-заместитель председателя Правительства РФ, надеюсь, что эта тема получит продолжение обсуждения. Кстати, удивляет, что депутаты, представляющие в Госдуме крупнейший лесопромышленный регион страны, свою позицию по данным вопросам особо не озвучивают.
- Надеюсь, также, что и губернатор области более пристально рассмотрит вопросы, связанные с распределением лесосеки в регионе, и все мы получим какое-то компромиссное решение, учитывающее не только интересы крупных холдингов, но и субъектов МСП, занимающихся лесозаготовкой и переработкой, а также сельскохозяйственной деятельностью, - резюмировал Михаил Завьялов.