Плесецкий район будет преобразован в округ

Так решили депутаты на вчерашней сессии районного Совета, подавляющим большинством голосов поддержав инициативу объединения муниципальных образований района в муниципальный округ.
Глава района Игорь Арсентьев:
«Впереди большая работа по внесению в Архангельское областное Собрание депутатов проекта закона, регламентирующего создание муниципального округа, а также работа с будущей структурой и программой социально-экономического развития территории...».
Доводы Игоря Арсентьева о пользе муниципальной реформы читай в эксклюзивном интервью ИА RUSNORD.
Напомним, большие проблемы с проведением данного преобразования возникли в Котласском районе Архангельской области, где депутаты нескольких МО проголосовали против.