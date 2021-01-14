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Плесецкий район будет преобразован в округ

Так решили депутаты на вчерашней сессии районного Совета, подавляющим большинством голосов поддержав инициативу объединения муниципальных образований района в муниципальный округ.

Глава района Игорь Арсентьев:

«Впереди большая работа по внесению в Архангельское областное Собрание депутатов проекта закона, регламентирующего создание муниципального округа, а также работа с будущей структурой и программой социально-экономического развития территории...».

Доводы Игоря Арсентьева о пользе муниципальной реформы читай в эксклюзивном интервью ИА RUSNORD.

Напомним, большие проблемы с проведением данного преобразования возникли в Котласском районе Архангельской области, где депутаты нескольких МО проголосовали против.

19 март 08:24 | : Политика

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