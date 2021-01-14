Страсти по бюджету, или этот ненасытный «Спецтрест». На сессии АрхГорДумы

На вчерашней сессии Архангельской городской Думы одним из ключевых вопросов был внесение изменений в бюджет текущего года, в котором появились дополнительные средства. Не все предложения прошли…
Так, предложение о «финансовом оздоровлении» МУП «Спецтрест», инициированное депутатами, было отправлено на доработку профильной комиссии по вопросам городского хозяйства после длительных и горячих дебатов. Напомним, бедственное положение некогда прибыльного унитарного предприятия вызывает, мягко говоря, недоумение у многих коллег-журналистов. Может быть, причина в смене руководства? Пока же «Спецтрест» получит из городского бюджета «на поддержку штанов» дополнительно 20 млн. рублей.
Еще одна «горячая точка» - строящийся ФОК в округе Варавино-Фактория, куда собираются сослать юных акробатов, до этого тренировавшихся в центре областной столицы. Вопрос не только в месторасположении, но и в сертификации нового спортивного сооружения, а также в размещении в его залах специального спортивного оборудования (есть жалобы на низкий свод здания, что создаст проблемы батутистам). От депутатов поступило предложение провести непосредственно в ФОКе выездное совещание и определиться с недочетами на месте.
В целом же депутат Вячеслав Широкий (ЕР) предложил городской администрации проработать вопрос о дополнительном выделении средств на спортивную инфраструктуру города.
Еще о деньгах:
- депутат Мария Харченко попросила обратить внимание на учреждения культуры г. Архангельска в части увеличения средств на капитальный ремонт, в частности, на ремонт КЦ «Луч» и его филиал – Клуб Космос;
- депутат Вячеслав Широкий предложил городской Администрации предусматривать средства (в случае появления дополнительных источников доходов, экономии средств при проведении аукционов и др.) на развитие спортивной инфраструктуры в течение всего года;
- депутат Сергей Пономарев предложил городской Администрации ежеквартально предоставлять информацию о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Спецтрест» и расходовании бюджетных средств по объектам, на которые выделены вышеуказанные 380 млн. рублей.
Резюме подвела председатель АрхГорДумы Валентина Сырова:
– Не каждый год у нас появляются такие дополнительные доходы на начало года. 385 миллионов – это достаточно существенная сумма поступлений в бюджет. Поэтому мы можем направить эти средства на решение проблем в округах, на различные проекты и инициативы горожан: на дороги, тротуары, ремонт культурные объектов, спортивных центров.
Главная статья затрат – благоустройство дворовых территорий. Это то, что люди ждут, выходя из своих домов!
Принятые поправки дают нам возможность совместно с правительством области развивать Архангельск. Это новый толчок в этой совместной работе. Мы обеспечиваем софинансирование общих с регионом проектов, когда на каждый рубль из городского бюджета, мы можем рассчитывать на дополнительный из вышестоящего бюджета. И такая перспектива сегодня была создана. К примеру, мы-депутаты совместно с администрацией уже предусмотрели 50 млн рублей на ремонт внутриквартальных проездов и рассчитываем на такую же сумму из регионального бюджета.
Мы с правительством региона работаем на доверии и понимании, что всегда можем рассчитывать на поддержку Александра Витальевича Цыбульского. Все дополнительные средства, которые, мы надеемся, получить из областного бюджета направим на софинансирование уже вовремя начатых работ.
Положительно оцениваю выделение дополнительных средств на озеленение наших округов. Мы в этом году наблюдали, какой красивый был Архангельск зимой, в новогодние праздники, хочется его видеть таким и в летнее время года.