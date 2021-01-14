Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

АрхГорДума готовится к сессии

Архангельской городской Думе прошло совместное заседание профильных комиссий в рамках подготовки к 27-й сессии 27-го созыва.

В рамках подготовки к 27-й сессии Архангельской городской Думы 27-го созыва под руководством председателя комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики Михаила Федотова прошло совместное заседание постоянных комиссий по вопросам экономики и инвестиционной политики и по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту.

В заседании приняли участие: председатель городской Думы Валентина Сырова, заместители председателя Александр Гревцов и Олег Черненко и народные избранники: Андрей Махлягин, Мария Харченко, Ростислав Васильев, Сергей Пономарев, Светлана Алефиренко, Татьяна Подстригань, Андрей Балеевский, Пётр Ватутин.  В числе приглашенных присутствовали заместители Главы города Дмитрия Морева, руководители и специалисты профильных департаментов Администрации Архангельска. Также в заседании приняли  участие Михаил Ульянов, председатель КСП города.

Участники заседания рассмотрели вопрос о внесении изменений в состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.

Далее, депутаты рассмотрели имущественный блок вопросов, а именно:

- О согласовании муниципального имущества, подлежащего включению в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;

- Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа «Город Архангельск» за 2020 год.

Депутаты подробно рассмотрели и обсудили проекты решений, подготовленные депутатом от фракции КПРФ Ростиславом Васильевым и депутатом от фракции ЛДПР Марии Харченко.

Кроме этого, Александра Юницына, и.о. директора департамента градостроительства городской Администрации, рассказала участникам заседания о двух проектах, выносимых на сессию:

- Об утверждении состава общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения;

- О внесении изменений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 17.09.2008 №739 и в Перечень наименований объектов топонимики муниципального образования «Город Архангельск».

Напомним, что 27-я сессия Архангельской городской Думы состоится в среду, 17  марта,  в 10.00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60. 

13 март 07:46 | : Политика

Главные новости


«Морозным паром страстно поперхнувшись». Женщинам посвящается
Александр Цыбульский: Области нужно новое жилье, коммерческое в том числе

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (124)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20