АрхГорДума готовится к сессии

Архангельской городской Думе прошло совместное заседание профильных комиссий в рамках подготовки к 27-й сессии 27-го созыва.
В рамках подготовки к 27-й сессии Архангельской городской Думы 27-го созыва под руководством председателя комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики Михаила Федотова прошло совместное заседание постоянных комиссий по вопросам экономики и инвестиционной политики и по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту.
В заседании приняли участие: председатель городской Думы Валентина Сырова, заместители председателя Александр Гревцов и Олег Черненко и народные избранники: Андрей Махлягин, Мария Харченко, Ростислав Васильев, Сергей Пономарев, Светлана Алефиренко, Татьяна Подстригань, Андрей Балеевский, Пётр Ватутин. В числе приглашенных присутствовали заместители Главы города Дмитрия Морева, руководители и специалисты профильных департаментов Администрации Архангельска. Также в заседании приняли участие Михаил Ульянов, председатель КСП города.
Участники заседания рассмотрели вопрос о внесении изменений в состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.
Далее, депутаты рассмотрели имущественный блок вопросов, а именно:
- О согласовании муниципального имущества, подлежащего включению в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;
- Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа «Город Архангельск» за 2020 год.
Депутаты подробно рассмотрели и обсудили проекты решений, подготовленные депутатом от фракции КПРФ Ростиславом Васильевым и депутатом от фракции ЛДПР Марии Харченко.
Кроме этого, Александра Юницына, и.о. директора департамента градостроительства городской Администрации, рассказала участникам заседания о двух проектах, выносимых на сессию:
- Об утверждении состава общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения;
- О внесении изменений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 17.09.2008 №739 и в Перечень наименований объектов топонимики муниципального образования «Город Архангельск».
Напомним, что 27-я сессия Архангельской городской Думы состоится в среду, 17 марта, в 10.00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.