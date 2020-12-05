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Ирина Чиркова: Соловки тревоги нашей

Депутат Государственной думы от Архангельской области Ирина Чиркова («Справедливая Россия»):

- Вчера в первом чтении Госдумой принят законопроект, инициированный Президентом РФ, по вопросу осуществления закупок Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Инициатива предлагает распространить на закупки, осуществляемые Фондом, отдельные положения 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Причём «телом» законопроекта предполагается использование только двух аспектов 44-ФЗ - по определению поставщика (в том числе единственного) и заключению контрактов.

Докладчик - представитель Президента Гарри Минх - сообщил, что с указанной инициативой к главе государства обратилось руководство Фонда. С начала своей работы (с 2018 года) Фонд работает по собственному Положению и отчитывается о расходовании средств, в том числе федеральных трансфертов, как любая НКО. Сейчас Фонд предлагает поставить свои закупки в рамки федерального законодательства о госзакупках. Но, похоже, не во все.

Пришлось поспорить с Гарри Владимировичем. Соловки уже известны неэффективными закупками и проваленными контрактами, превратившимся в уголовные дела. Коррупционные схемы на сотни миллионов рублей были выявлены при приемках работ и контрольных мероприятиях.

Поэтому сейчас, при транслировании на работу Фонда закона о госзакупках, важно использовать и другие его нормы - об исполнении контрактов, о приемке работ/услуг, о контроле за исполнением контрактов. Чтобы проведение работ с использованием значительных финансовых федеральных вливаний было действительно открытым, прозрачным и подконтрольным, как заявляется в инициативе. Договорились, что озвученное мной предложение будет проработано ко второму чтению.

...В текущем году на цели сохранения и развития инфраструктуры Соловецкого архипелага будет направлено 1,3 млрд рублей. В 2020-м выделялось 1,1 млрд. Указанные федеральные средства проходят через Фонд развития Соловков.

11 март 07:37 | : Политика / Экономика

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