Архангельский бюст Сталина хотят задвинуть еще глубже

Слухи о том, что территория частной автостоянки (р-н улицы Тимме), где только и нашлось место усатому генералиссимусу, продана под строительство жилого комплекса, ходили давно. Сейчас эту информацию подтвердил член Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал».
Из того же источника известно, 25 марта в мэрии Архангельска созвана комиссия по топонимике, на ней будет рассматриваться вопрос метода изучения общественного мнения по размещению памятника.
Наблюдатели от ИА RUSNORD прогнозируют, что спорный бюст найдет свое успокоение на территории дачного участка одного из видных поморских коммунистов, как и произошло во многих российских городах.
Напомним, как только голова Сталина прибыла в Архангельск в 2016 году, городская комиссия по топонимике признала его установку на отрытом пространстве нецелесообразный, так как этот шаг может внести раздор в, и без того, неконсолидированное общество. Видные общественники и деятели культуры грозились прийти к нему с ломами в руках.
Тем временем местные сталинисты не раз заявляли, что готовы обратиться с этим вопросом к новому губернатору и новому мэру областной столицы. Предыдущие (Орлов и Годзиш) были решительно против.