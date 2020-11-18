«Мы дисциплинируем мужчин». Валентина Сырова о личном и не только

Накануне 8 марта журналисты муниципальной газеты «Архангельск – город воинской славы» взяли интервью у депутатов-женщин городской Думы.
Интервью с Валентиной Сыровой, председателем Архангельской городской Думой:
– Валентина Васильевна, сначала поговорим о личном, потом о делах. Как удается совмещать в одной хрупкой женщине столько ролей сразу: вы и спикер гордумы, и депутат, и жена, и мать, и бабушка?
– Да практически все наши женщины успешно совмещают эти роли. Чем больше ты занят, тем больше у тебя появляется времени – это закон. Бывает, если в выходной занимаешься ничегонеделаньем, устаешь еще больше. И «тюлений отдых» в отпуске тоже расхолаживает, потом сложно собраться. Все зависит от настроя, от характера человека. Я, например, чем больше занята, тем лучше себя чувствую.
– Когда вы говорите, что у вас пятеро внуков, все окружающие в шоке…
– Но это правда. Мы с детьми живем отдельно, но видимся фактически ежедневно. Хотя сын сейчас в Москве с женой и дочкой, зато дочь рядом, у которой четверо детей, младшей из которых четыре года. Кстати, старший внук уже с меня ростом, ему 15 лет. И я иногда на него смотрю – уже почти взрослый мужчина, страшно осознавать, как быстро бежит время. Ведь, казалось бы, совсем недавно его малышом принесли из роддома.
– А вы принимаете участие в воспитании внуков? Даете дочери и сыну советы?
– Да, как бабушка я стараюсь что-то советовать. Причем я строгая бабушка, это дедушка их балует. В личную жизнь детей не лезу, это табу, а вот внуки, какие-то сложные моменты, связанные с их воспитанием, – другое дело. У нас есть семейный совет, мы его именно так и называем. Собираемся все вместе и разбираем ситуации, если кто-то в чем-то провинился, принес плохую оценку и так далее.
Вообще, дочь у меня умница, она мать в полном смысле слова. Мы в свое время очень много работали, и если бы вернуться назад, я, наверное, не столько много времени уделяла бы работе, больше детям. Но тогда было время трудное.
– Как вам удается при таком ритме так хорошо выглядеть? Может быть, сидите на жестких диетах, часами пропадаете в спортзале?
– Нет, никаких диет. Стараюсь, конечно, не разъедаться, хотя в морозы обычно сильно хочется есть. Но в первую очередь это генетика, спасибо родителям. Дома могу и блины испечь, сама их очень люблю. Я не вегетарианец, люблю варить борщ. Муж у меня в плане кухни не привередливый, так что по вечерам стараюсь готовить что-то на скорую руку.
А что касается спорта, летом на велосипеде, а недавно освоили с сестрой скандинавскую ходьбу. Это замечательно, сам выбираешь нагрузку, при плохой погоде прогулку отменяем – все без фанатизма.
– И еще женский вопрос к спикеру: вы всегда очень стильно выглядите, одеваетесь. Вам помогает стилист или у вас от природы чутье?
– Все сама себе подбираю. Мне кажется, что чувство стиля у человека заложено природой – оно либо есть, либо нет. Я стараюсь одеваться так, чтобы мне было удобно и комфортно. Если мне самой комфортно, чувствую себя уверенно и свободно. Если с утра предстоит важное мероприятие, продумываю с вечера, что надеть. А обычно выбираю с утра, под настроение и погоду.
– Валентина Васильевна, женщин в гордуме немного, мужчины доминируют, но вам все же удается быть в политическом строю мужчин…
– Безусловно, это всегда хорошо, когда женщины присутствуют в мужских коллективах. На мой взгляд, это больше дисциплинирует сотрудников, накладывает определенный отпечаток на поведение. Мужчинам нужно себя сдерживать в выражениях, в эмоциях. Я вообще считаю, что женщины более компромиссны. Им проще находить общий язык с собеседником, выстраивать отношения. Не хочу сказать, что слабый пол менее амбициозен, но с учетом того, что женщины – это изначально хранительницы очага, мы хотим, чтобы везде была гармония.
Хотя по большому счету политика в принципе не делится по половому признаку, недаром говорят, что политик – существо бесполое. Если уж ты в это ввязался, то уже не можешь прикрываться тем, что ты женщина и тебе нужны какие-то послабления или скидки. Но при этом женскую мудрость и рассудительность никто не отменял.
– Вам как председателю Думы приходится руководить составом из 30 человек, 25 из которых – мужчины. Как удается с этим справляться?
– Потому что здесь принцип: равные из равных. Я не могу сказать, что кем-то тут руковожу. Я одна из этих 30-ти депутатов, нас всех выбрали горожане. И ни у кого из нас нет преимуществ, мы все равны. На мне лежит организация сессий, по сути, спикер – это говорящая голова и администратор, которая ведет заседания сессий и обеспечивает их подготовку. К счастью, у нас представители депутатского корпуса самодостаточны, все плодотворно работают и в своих округах, и на сессиях, и в комиссиях.
Мы принадлежим разным политическим партиям и по-разному видим подходы к решению тех или иных задач. Тем не менее находим компромисс, ведь делаем одно дело.
– И все же, приходится как-то подстраиваться под характер всех мужчин в Думе? Они же все со своим норовом.
– Конечно, приходится. Характер действительно у всех разный, и подход к каждому нужен особый. Нужно понимать, что депутаты – это уже чего-то добившиеся в жизни люди, хотя у нас достаточно много и молодых. Но порой они дают фору и зрелым политикам. В целом, когда вокруг воспитанные люди, найти с ними общий язык не составляет большого труда.
– Случаются срывы на грубость? Или все же то, что вы женщина, останавливает оппонентов?
– Это единичные случаи. Тут важно не зацикливаться на этом. И в большей степени у нас же обычно не высказывают свои претензии в лицо, чаще осуждают за спиной, в толпе, где проще всего митинговать. Как говорят, в политике нет друзей, поэтому нужно все это воспринимать как должное.
– Вам случалось показывать свою слабость? Слезы как женское оружие в ход пускать?
– Ни в коем случае. Считаю, что, если ты не можешь сдержать слезы в трудной ситуации, сиди дома и плачь под крылом у мужа. Тот все поймет и пожалеет.
– А в целом принадлежность к слабому полу помогает в общении с избирателями?
– Скорее да. У меня же открытый прием населения, постоянное общение с горожанами. Мне кажется, что мне как женщине проще общаться с людьми. Ведь основные наши избиратели – это женщины, причем среднего и старшего возраста, они ходят на выборы, принимают участие в жизни города. И с ними общаться мне легко.
А взрослые мужчины-избиратели сами по себе редко могут позволить неуважительное отношение к слабому полу. Бывает, конечно, что они приходят с жалобами, проблемами, высказывают недовольство, но мы всегда в итоге расстаемся на позитивной ноте. Стараюсь всегда сделать так, чтобы человек от меня не ушел с обидой в душе. Да, мы далеко не во всем можем помочь, особенно в том, что касается ветхого жилья. Но ведь многие люди приходят на прием только за тем, чтобы их внимательно выслушали, поддержали, подсказали, как действовать в дальнейшем. Бывает, порой достаточно просто поговорить с человеком.
– С чем чаще всего приходят к вам люди?
– В зимний период основная проблема – уборка дворовых территорий, сугробы, колейность на дорогах и во дворах. Заметно уменьшилось число жалоб на управляющие компании, на подтопления подвалов. Жители уже стали более самостоятельными, поняли, что раз они платят деньги, то должны требовать со своей УК четкого исполнения своих обязанностей.
Эксклюзивное интервью Валентины Васильевны агентству RUSNORD читайте здесь.