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XXVII сессия АрхГорДумы: от бюджета до жертв политических репрессий

17 марта 10:00 начнёт свою работу двадцать седьмая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.

В ходе сессии будут рассмотрены следующие вопросы:

- внесение изменений в городской бюджет;

- восстановление прав реабилитированных жертв политических репрессий;

- отчет контрольно-счетной палаты города;

- прогнозный план приватизации мунимущества;

- уборка снега на улицах и во дворах;

- топонимика и памятники мемориального значения…

…и это далеко не все.

03 март 08:59 | : Политика

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