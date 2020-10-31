XXVII сессия АрхГорДумы: от бюджета до жертв политических репрессий

17 марта 10:00 начнёт свою работу двадцать седьмая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.
В ходе сессии будут рассмотрены следующие вопросы:
- внесение изменений в городской бюджет;
- восстановление прав реабилитированных жертв политических репрессий;
- отчет контрольно-счетной палаты города;
- прогнозный план приватизации мунимущества;
- уборка снега на улицах и во дворах;
- топонимика и памятники мемориального значения…
…и это далеко не все.