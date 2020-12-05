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"Позору нации не место на экране". Израильские общественники о телеведущем Владимире Соловьеве

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев уже не раз шокировал общественность своими высказываниями, который порой переходили за пределы допустимого. Но на этот раз, похоже, у него совершенно отказало чувство реальности. Иначе просто невозможно объяснить поступок, совершенный во время очередного выпуска своей телепрограммы. Тогда, в ходе дискуссии по поводу событий вокруг известного российского оппозиционера Алексея Навального он попытался сравнить его с Адольфом Гитлером. И ладно бы даже это, но дело в том, что он высказался о бесноватом нацистском фюрере в однозначно положительном ключе — как еще можно воспринимать слова о том, что он был «очень смелым лично человеком, поскольку не откосил от армии и доблестно воевал в Первой Мировой войне»? А это уже можно считать совершенно выходящим за грань морально допустимого по любым критериям.

Тем более, что В.Соловьев ухитрился сделать это два раза. Первый — свое высказывание он озвучил перед гражданами страны, потерявшими во Второй Мировой войне 27 миллионов жизней. И второй раз — являясь представителем (к сожалению, худшим!) народа, пережившего настоящий геноцид за время правления в Германии нацистов. Недаром Алла Гербер, являющаяся президентом общественного фонда «Холокост», прямо назвала Соловьева «позором еврейской нации» и «настоящим безумцем». Добавив, что его также можно «смело назвать подлецом».

Такое фактическое восхваление Гитлера уже вызвало возмущение со стороны еврейских организаций Израиля. «Рука Иерусалима» вместе с его руководителем Барухом Ливиевым присоединяется к этому коллективному негодованию и требует от руководства телеканала «Россия 1» уволить потерявшего всякие моральные ориентиры журналиста. Поскольку крайне сомнительно, что бы он сам реально осознал свою неправоту и пересмотрел столь одиозную и даже просто дикую точку зрения.

Так же Б. Ливиев добавил, что депутат российской Госдумы Валерий Рашкин уже направил генеральному прокурору запрос на проверку данного высказывания в плане соответствия закону о запрете реабилитации нацизма, выразив сожаление, что «Гитлера безнаказанно хвалят по телевидению». Возможно, что и другим политическим силам также следовало бы присоединиться к этому вполне логичному поступку.  

18 февраль 12:47 | : Политика

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