Депутат Госдумы испытывает сложности с открытием приемной в НАО

Напомним, на сентябрьских выборах губернатора Архангельской области кандидат от «Справедливой России» Ирина Чиркова набрала в Ненецком автономном округе больше голосов, чем каждый из ее политических оппонентов. Позже ей перешел мандат депутата нижней палаты российского парламента от Ольги Епифановой в связи с переходом последней в Совет Федерации.
Конечно, после такого кредита доверия Ирина Александровна не может оставить без внимания интересы своих ненецких избирателей. Однако возникли сложности с исполнением депутатских обязанностей. О них она расскажет сама:
- В мой адрес поступает большое количество писем и сообщений в соцсетях от жителей НАО по различным проблемам с просьбой личной встречи на депутатском приеме.
Уважаемые жители Ненецкого округа! К сожалению, в настоящее время организовать регулярное «живое» общение напрямую со мной или через моего помощника сложно, поскольку с октября не могу «выбить» приемную в Нарьян-Маре, несмотря на то, что согласно ФЗ N3 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ» руководители субъектов обязаны предоставить депутату ГД, избранному в том числе от данного региона, условия для работы. До сих пор руководство округа под любым предлогом отказывается выделить мне положенное по закону помещение, оборудованное оргтехникой и средствами связи.
Предполагаю, что такая реакция следует в связи с результатами последних выборов, когда бОльшая часть избирателей НАО поддержала мою кандидатуру на выборах губернатора Архангельской области. После этого власти, похоже, очень боятся моего дальнейшего участия в жизни округа.
Сообщила о невозможности проведения депутатских приемов председателю Госдумы Вячеславу Володину и руководителю моей фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергею Миронову. Надеюсь, вопрос в ближайшее время сдвинется.
А пока, уважаемые жители Ненецкого округа, продолжаю принимать ваши обращения через соцсети и электронную почту chirkova@duma.gov.ru и отрабатывать их заочно.
Для жителей Архангельской области и республики Коми сообщаю, что мои приемные работают в г. Архангельске (Троицкий, 49, каб. 120, тел. 8(8182)651486) и г. Сыктывкаре (ул. Интернациональная, 157, каб. 302, тел. 8(8212)239280). Звонить для записи на приём лучше в утренние часы.
P.S. Когда потеплеет, готова организовать депутатский приём на этой скамейке в центре Нарьян-Мара, если ничего не изменится...