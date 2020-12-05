Для кого-то округ – благо, для кого-то – вред. Плесецкие СМИ вступают в дискуссию

После вчерашней публикации «Протестный хайп по-плесецки» в редакцию обратились коллеги-журналисты из районных СМИ, посчитавшие, что в статье затронуты их честь и достоинство. В соответствии с непреложным принципом «Руснорда» соблюдать в любом конфликте плюрализм мнений всех сторон, предоставляем площадку для выражения альтернативного мнения.
Эпиграф:
Из замечаний Екатерины II на книгу А.Н.Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву":
Намерение сей книги на каждом листе видно; сочинитель оной наполнен и заражён французским заблуждением, ищет всячески и выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства… клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск противу начальства: сочинитель не любит слов тишина и покой".
Часть первая (умным и внимательным просьба не читать)
Умным и внимательным не нужно читать, т.к. они все понимают и внимательны к деятельности местных СМИ. Для остальных, напоминаем то, о чем они подзабыли.
Более 22 лет нет в нашей истории НИ ОДНОГО случая цензуры или отказа от печати материала!!!! Коли вы читаете это строки, не грех повторить и второй раз - НИКОГДА!!!
Это значит: если вы ярый сторонник одного взгляда - пожалуйте в телекамеру и на страницы газеты. Если вы за другой взгляд, да пожалуйста тоже!
Есть мнение: округ - вред. И это мнение высказано.
Кто-то считает: округ - благо! И оно тоже в газете.
Поэтому, господа, СМИ - это зеркало. В нем отражена жизнь района. А пенять на зеркало...
Именно по публикациям и видеоматериалам наши потомки будут оценивать и УЧИТЬСЯ принимать правильные решения.
Вам не понравилось мнение, появившееся у нас, нетерпимость зашкаливает, и вот вы уже четко знаете - кто виноват и что с ним сделать! Но противоположное мнение есть и в Вконтакте. Разбейте монитор - все раздражающие факторы тут же уйдут!
Часть вторая (читать только умным)
Ребята, дурака не валяйте. Есть у вас свой взгляд и потребность доносить его - добро пожаловать. Мы с удовольствием отразим все нелегкие будни, массу добрых и полезных дел районной администрации. Мы с удовольствием огласим мнение всех бывших и действующих генеральных директоров и даже начинающих профессиональный путь "сперматозоидов".
Мы рады мнению тех, кто поддерживает округ.
Однако, мы рады и мнению тех, кто категорически против него. Все люди наши. У всех свои доводы. И это прекрасно. Нынче строем никто не ходит.
Конечно, одни других почти не слышат. Но в чем прелесть СМИ?
Здесь не спрячешься за безликим ником, поливая всех и вся грязью.
Здесь не напишешь пост в кучу страниц - свои аргументы ты изложишь лаконично и доступно.
Здесь вы не сможете никого оскорбить, а взамен и вы не будете оскорблены.
За каждое слово нужно отвечать, а не бросаться мусором как в соцсетях.
Вы готовы ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ СЛОВА? Тогда вы действительно умный и честный. Тогда мы с вами. Тогда мы для вас. Тогда мы друзья.
Мы с попкорном наблюдаем за процессом в первом ряду и выполняем особую государственную функцию: массово информируем без цензуры и без лжи в полном соответствии с законом. Если есть ложь или цензура - см. п.3. На этом наша миссия заканчивается.
Поэтому, если вам говорят - местная желтая пресса все врет и специально не даёт другое мнение - знайте, что это мелкий лживый невоспитанный субъект, который брызжет слюной по своей глупости. Простите его невежество. Бог его уже наказал.
Всем добра.
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Редакция газеты «Курьер Прионежья» и СМИ «Инфокурьер», Плесецкий район