Карьерный взлет: москвичка стала зампредом правительства Архангельской области

Еще вчера глава Поморья Александр Цыбульский анонсировал в соцсетях новые назначения в руководство регионом. Судя по его решительному настроению, в ближайшем будущем будут закрыты все вакантные места в правительстве.
И вот первая ласточка…
Александр Цыбульский на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона в понедельник представил нового члена своей команды. На пост заместителя председателя правительства назначена Олеся Старжинская. Она будет курировать работу двух ведомств – министерства здравоохранения и министерства труда, занятости и социального развития области.
Да этого девушка с поэтичным именем Олеся работала помощником министра здравоохранения РФ.
О ней известно:
Олеся Старжинская ровесница нашего губернатора. В 2003-м окончила Ростовский государственный медицинский университет по специальности «Хирург», получила дополнительное образование по организации здравоохранения и общественного здоровья и менеджменту в медицине. Имеет опты работы в медицинских учреждениях, а также опыт управленческой работы.
В 2020 году стала победителем конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Губернатор так представил нового зампреду слаженному коллективу областной администрации:
- Рассчитываем, что благодаря этому опыту Олеся Борисовна сможет реализовать в регионе лучшие практики. За основу в работе новой команды необходимо взять посещение всех учреждений, общение с персоналом и пациентами, чтобы иметь короткую быструю и качественную обратную связь.
- Я рада присоединиться к команде. Основной способ развития сегодня – через взаимодействие, только так мы сможем достичь целей, которые ставит перед нами Президент: сохранение населения, здоровья граждан, повышение рождаемости, - сказала в ответном слове Олеся Старжинская.
Ну, а наша редакция с замиранием сердца ждет, кто же займет пост главы минкульта Поморья.