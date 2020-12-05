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Каргополь в объятиях муниципальной реформы

Еще одно мнение по поводу муниципальной реформы, проводимой на территории Архангельской области, теперь от депутата-коммуниста Леонида Таскаева. По ходу эта тема становится жареной…

- «Флагман» единороссовской инициативы по ликвидации представительных органов на местах – Каргопольский район, превратившийся в Каргопольский округ, объявил о сокращении количества дневных рейсов единственного на весь Каргополь общественного транспорта.

Соответствующее решение было принято госпожой Бубенщиковой на основе какого-то, никому не представленного и непонятно, кем произведенного, «анализа пассажиропотока» и опубликовано в группе округа вКонтакте. Более того, г-жа Бубенщикова не только урезала расходы на финансирование работы единственного на всю столицу округа рейсового автобуса, но и, в целом, пытается спихнуть эту обязанность на областной бюджет, мол, если областным чиновникам надо, пусть они каргопольцев и «катают». Возмущенные комментарии жителей Каргополя, для которых и прежний интервал между рейсами в один час был проблемой, не заставили себя ждать и в группе окружной администрации, и в ряде других крупных региональных сообществ.

Хотелось бы напомнить, что в ходе семнадцатой сессии областного Собрания 27 мая 2020 года, глава тогда-еще-района Бубенщикова, мотивировала необходимость «преобразования» района в округ с ликвидацией представительных округов на местах именно нехваткой финансирования. Уже тогда г-жа Бубенщикова «жонглировала» заинтересованностью местных жителей в конкретных действиях власти и её способностью решать проблемы на местах. И года не прошло, а в столице округа – в городе, где располагается рабочее место самой г-жи Бубенщиковой, не могут найти денег на обеспечение бесперебойного курсирования единственного автобусного рейса. То есть, в бюджете района эти деньги были, а в округе, который только из-за денег и создавался, их нет? Вполне закономерный вопрос: как же вы будете решать проблемы других населенных пунктов этого округа, если даже с такой задачей у себя под носом справиться не в состоянии?

Изучив опыт других регионов, где единороссовская муниципальная «реформа» стартовала раньше, мы полагали, что первых «кочек» на этом пути придется ждать года два-три. Именно столько времени в среднем ушло в укрупненных округах на проявление прежних (районных) управленческих проблем. За это время единороссовская власть в Архангельской области успела бы ликвидировать двухуровневую систему органов местного самоуправления повсеместно, и за людей, брошенных в населенных пунктах с проблемами один на один, уже некому было бы вступиться.

Но у некоторых представительных органов еще есть возможность сказать «нет!» уничтожению органов МСУ на местах. Посмотрите на Каргопольский округ, которому обещали всё возможное благоприятствование: в других округах не будет иначе!

Жители и депутаты Североонежского и Обозерского МО Плесецкого района, держитесь!

Приводинское, Черемушское, Сольвычегодское, Шипицынское МО – вы следующие! Информация о публичных слушаниях по вопросу «преобразования» в Котласский округ, на которых свое мнение до власти могут донести местные жители, приложена к посту.

На очереди – вся область!

Ни одно «укрупнение» и ни одна подачка не способна решить системные проблемы, ставшие следствием бездумной и мародёрской политики единороссовских кадров. Альтернатива есть! Но для начала нужно сохранить доступность представителей власти для населения и способность решать проблемы на местах.  

15 февраль 07:59 | : Политика

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