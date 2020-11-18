Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Официально: Никаких уголовников на улицах Северодвинска не будет

Вчера состоялся брифинг главы Северодвинска с городскими журналистами по обсуждаемому вопросу в социальных сетях и СМИ - создание на территории бывшего ПУ N 19 на ул. Героев Североморцев исправительного центра.

- На данный момент к муниципалитету никто не обращался с данным предложением и о планах взаимодействия не сообщал. Мы самостоятельно изучили нормативную базу, где и каким образом такие учреждения могут создаваться, - начал свое заявление Игорь Скубенко.

На брифинге Игорь Скубенко подтвердил, что с учётом расположенного рядом жилого фонда и перспективном развитии микрорайона, учреждение такого типа в этом месте быть не может.

- Существует свод правил проектирования исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы. Этот документ действует с апреля 2018 года. Согласно этим правилам, есть требования к земельным участкам: прежде всего, территория исправительного центра должна быть удалена от жилых, общественных и производственных строений не менее чем на 30 метров. Однако жилые дома 8 и 10 по улице Героев Североморцев находятся на значительно меньшем расстоянии от этой зоны, - пояснил глава города.

- Считаю, что это достаточно жесткий аргумент для позиции, что такой объект здесь размещать нельзя, - подвел итог Игорь Скубенко.

Глава муниципалитета также отметил, что город готов к диалогу с регионом и федеральными структурами, по развитию предложенной территории. В качестве примера Игорь Скубенко предложил создание технопарка - как одной из площадок для развития судостроительного кластера.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

12 февраль 10:24 | : Политика

Главные новости


Хитрый KОТ, Бральнин и Палкин. Закулисье отставки мэра Котласа
Пчёлы против мёда, или Что стоят слова «народного губернатора» Мандрыкина

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (144)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20