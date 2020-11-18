Официально: Никаких уголовников на улицах Северодвинска не будет

Вчера состоялся брифинг главы Северодвинска с городскими журналистами по обсуждаемому вопросу в социальных сетях и СМИ - создание на территории бывшего ПУ N 19 на ул. Героев Североморцев исправительного центра.
- На данный момент к муниципалитету никто не обращался с данным предложением и о планах взаимодействия не сообщал. Мы самостоятельно изучили нормативную базу, где и каким образом такие учреждения могут создаваться, - начал свое заявление Игорь Скубенко.
На брифинге Игорь Скубенко подтвердил, что с учётом расположенного рядом жилого фонда и перспективном развитии микрорайона, учреждение такого типа в этом месте быть не может.
- Существует свод правил проектирования исправительных учреждений и центров уголовно-исполнительной системы. Этот документ действует с апреля 2018 года. Согласно этим правилам, есть требования к земельным участкам: прежде всего, территория исправительного центра должна быть удалена от жилых, общественных и производственных строений не менее чем на 30 метров. Однако жилые дома 8 и 10 по улице Героев Североморцев находятся на значительно меньшем расстоянии от этой зоны, - пояснил глава города.
- Считаю, что это достаточно жесткий аргумент для позиции, что такой объект здесь размещать нельзя, - подвел итог Игорь Скубенко.
Глава муниципалитета также отметил, что город готов к диалогу с регионом и федеральными структурами, по развитию предложенной территории. В качестве примера Игорь Скубенко предложил создание технопарка - как одной из площадок для развития судостроительного кластера.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)