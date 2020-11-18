Проблемой архангельского ФОКа на Варавино-Фактория занялась депутат Госдумы

Мы уже не один раз писали о нарушении прав юных акробатов из Маймаксы и других отдаленных районов Архангельске, которые по чиновничьей прихоти будут вынуждены или завязать с любимым видом спорта, или тратить на дорогу до нового места тренировок от 1.5 до 2 часов в один конец. Помочь им взялась депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова:
- Короткая пленарная неделя позволила мне оперативно вернуться домой в Архангельск. Удалось подключиться к выездному совещанию депутатов городской Думы, которое состоялось в готовящемся к открытию гимнастическом зале на Варавино. Главной темой для обсуждения стал будущий переезд спортсменов из Дворца спорта - гимнастов, акробатов и батутистов.
Безо всякого сомнения, зал будет отличный - просторный, современный, с оборудованием, позволяющим проводить мероприятия самого высокого уровня. Но вопрос, вместится ли сюда более четырёхсот спортсменов, пока открытый. Расписание, как сказал директор спортшколы Денис Молчанов, ещё разрабатывается. Ну, и самый болезненный вопрос - сможет ли акробатическое направление безопасно и полноценно здесь тренироваться. Мы убедились, что метр территории одного из ковров будет находиться под балкой (на первом фото справа). Так что тревога тренеров и опасения родителей обоснованы.
Обсудили и географический аспект: руководство спортшколы призналось, что по опросу среди родителей акробатов две трети семей откажутся от занятий в случае перемещения тренировок в ФОК. «Ну, не менять же решение из-за этих двух третей!» - цитирую директора Молчанова. Видимо, рассчитывают на приход новых детей с Варавино-Фактории. О том, что от потери опытных спортсменов пострадает результативность, стараются умалчивать. Напомню, что на днях наши акробаты вернулись с первенства СЗФО с тремя десятками медалей. А что будет дальше?!
По моему мнению, тренировки в гимнастическом зале в Дворце спорта необходимо сохранить. Завтра Гордума обсудит этот вопрос на одной из своих комиссий. Но мне кажется, что нужно поднимать дискуссию на областной уровень с участием профсоюзов. Стоит общенациональная задача спорт развивать, занятость детей спортом расширять. И почему-то только у нас ради экономии не увеличивают количество спортобъектов, а замещают один другим, перенося из одного городского округа в другой...