Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Проблемой архангельского ФОКа на Варавино-Фактория занялась депутат Госдумы

Мы уже не один раз писали о нарушении прав юных акробатов из Маймаксы и других отдаленных районов Архангельске, которые по чиновничьей прихоти будут вынуждены или завязать с любимым видом спорта, или тратить на дорогу до нового места тренировок от 1.5 до 2 часов в один конец. Помочь им взялась депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова:

- Короткая пленарная неделя позволила мне оперативно вернуться домой в Архангельск. Удалось подключиться к выездному совещанию депутатов городской Думы, которое состоялось в готовящемся к открытию гимнастическом зале на Варавино. Главной темой для обсуждения стал будущий переезд спортсменов из Дворца спорта - гимнастов, акробатов и батутистов.

Безо всякого сомнения, зал будет отличный - просторный, современный, с оборудованием, позволяющим проводить мероприятия самого высокого уровня. Но вопрос, вместится ли сюда более четырёхсот спортсменов, пока открытый. Расписание, как сказал директор спортшколы Денис Молчанов, ещё разрабатывается. Ну, и самый болезненный вопрос - сможет ли акробатическое направление безопасно и полноценно здесь тренироваться. Мы убедились, что метр территории одного из ковров будет находиться под балкой (на первом фото справа). Так что тревога тренеров и опасения родителей обоснованы.

Обсудили и географический аспект: руководство спортшколы призналось, что по опросу среди родителей акробатов две трети семей откажутся от занятий в случае перемещения тренировок в ФОК. «Ну, не менять же решение из-за этих двух третей!» - цитирую директора Молчанова. Видимо, рассчитывают на приход новых детей с Варавино-Фактории. О том, что от потери опытных спортсменов пострадает результативность, стараются умалчивать. Напомню, что на днях наши акробаты вернулись с первенства СЗФО с тремя десятками медалей. А что будет дальше?!

По моему мнению, тренировки в гимнастическом зале в Дворце спорта необходимо сохранить. Завтра Гордума обсудит этот вопрос на одной из своих комиссий. Но мне кажется, что нужно поднимать дискуссию на областной уровень с участием профсоюзов. Стоит общенациональная задача спорт развивать, занятость детей спортом расширять. И почему-то только у нас ради экономии не увеличивают количество спортобъектов, а замещают один другим, перенося из одного городского округа в другой...

 

12 февраль 09:21 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Хитрый KОТ, Бральнин и Палкин. Закулисье отставки мэра Котласа
Пчёлы против мёда, или Что стоят слова «народного губернатора» Мандрыкина

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (144)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20