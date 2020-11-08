Мэр Северодвинска решил помирить население города с управляшками

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Вчера глава Северодвинска Игорь Скубенко провел встречу с руководителями управляющих организаций города. На повестке дня - работа с собственниками жилых помещений.
С докладом об исполнении Соглашения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения на территории Северодвинска перед представителями управляющих компаний выступила начальник управления экономики Юлия Чецкая.
- На конец 2020 года 1217 многоквартирных домов, а это 90% от всего жилищного фонда города, подписали Соглашение. Внедрение индивидуального тарифа по каждому дому изменил порядок его установления. Теперь задача управляющих компаний - обоснованно доказать собственникам предлагаемый тариф, - отметила Юлия Чецкая.
Ежегодно сторонами Соглашения принимается предельный индекс изменения размера платы за жилое помещение. И если в 2019 году - это 6,0%, то в 2021 - 5,0%. А фактически средний рост платы за жилье в целом по городу в 2019 году составил 4,4%, а в 2020 году - 3,6%.
Начальник управления экономики также отметила, что одна из задач сейчас - повышение уровня и культуры взаимодействия управляющих компаний с собственниками жилья.
- Отношения собственников и управляющих компаний должны строиться на сотрудничестве и доверии. Собственники хотят получать услуги отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Они ждут от управляющей организации решения проблем и вопросов в максимально короткие сроки. Сегодня мы должны выходить на новый этап взаимодействий. Средства коммуникаций много. Мы должны быть с жителями в онлайн-режиме. Проблемы есть, фонд жилищный не простой и отношение жителей разное к своим организациям. Нам необходимо разработать систему контакта - практически моментального, - прокомментировал глава Северодвинска.
Обсудили на встрече и рабочие моменты, например, зимняя уборка внутридворовых проездов. Управляющие компании заметили, что техники не хватает, а ручной труд гораздо медленнее. Игорь Скубенко дал поручение комитету ЖКХ, транспорта и связи проанализировать необходимые потребности в управляющих компаниях, а также составить список техники для эффективной работы. После составления сметы будет решаться вопрос о субсидировании УК.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)