Дмитрий Морев: Архангельские дворы чище убирают ТСЖ, чем «управляшки»

К такому отнюдь не парадоксальному выводу глава областной столицы пришел в ходе инспекционной поездки по округу Майская горка.
Первый адрес поездки по Майской горке – новостройка на Стрелковой, 25/1. Ее содержанием занимается управляющая компания «ЖЭУ № 1». Этот двор мог бы иметь все шансы называться образцово показательным: красивый жилой комплекс, много пространства, новенькая детская площадка, идеально чистые закрытые контейнерные площадки, вычищенные тротуары. Видно, что и проезд убирался трактором, однако образовалась колейность.
Качество уборки дворовых проездов – одна из очевидных проблем округа. Из общей картины выбиваются лишь многоэтажки под управлением ТСЖ – на прилегающей территории идеальный порядок, причем уборку в основном проводят вручную. Как, например, ТСЖ «Майская Горка» на Абрамова, 5. Показательный пример - два дома, которые образуют угол: Галушина, 24 и Галушина, 26. Территорию первого содержит УК «ЖЭУ № 1», второго – ТСЖ «Шанс-1». И если тротуары вдоль обеих многоэтажек почищены хорошо, то состояние проездов представляет собой контрастную картину.
- Дворники от ТСЖ все вручную убрали, а «управляйка» - трактором. Но он только по центру проезжает, потому что боится повредить припаркованные машины. Поэтому в одном случае мы видим идеальную чистоту, в другом – снег и колею, - прокомментировал глава округа Алексей Ганущенко.
Дмитрий Морев поручил Алексею Ганущенко проработать вопрос с управляющими компаниями», которые допустили на своих территориях колейность: ситуацию необходимо исправить.
- В округе Майская горка, как и по всему городу, очевидна разница: дворы убираются лучше там, где управляет ТСЖ. Но сейчас мы предложили простой механизм и для управляющих компаний. Они могут заключить договор с администрацией округа и взять придомовую территорию на содержание. Жители будут вправе спрашивать с УК, если работа выполнена некачественно. А еще смогут претендовать на ремонт покрытия в проезде у своего дома – за счет бюджета. Администрации округа необходимо провести разъяснительную работу и с управляющими компаниями, и с населением, - подвел итог рабочей поездки Дмитрий Морев.