Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев: Архангельские дворы чище убирают ТСЖ, чем «управляшки»

К такому отнюдь не парадоксальному выводу глава областной столицы пришел в ходе инспекционной поездки по округу Майская горка.

Первый адрес поездки по Майской горке – новостройка на Стрелковой, 25/1. Ее содержанием занимается управляющая компания «ЖЭУ № 1». Этот двор мог бы иметь все шансы называться образцово показательным: красивый жилой комплекс, много пространства, новенькая детская площадка, идеально чистые закрытые контейнерные площадки, вычищенные тротуары. Видно, что и проезд убирался трактором, однако образовалась колейность.  

Качество уборки дворовых проездов – одна из очевидных проблем округа. Из общей картины выбиваются лишь многоэтажки под управлением ТСЖ – на прилегающей территории идеальный порядок, причем уборку в основном проводят вручную. Как, например, ТСЖ «Майская Горка» на Абрамова, 5. Показательный пример - два дома, которые образуют угол: Галушина, 24 и Галушина, 26. Территорию первого содержит УК «ЖЭУ № 1», второго – ТСЖ «Шанс-1». И если тротуары вдоль обеих многоэтажек почищены хорошо, то состояние проездов представляет собой контрастную картину.

- Дворники от ТСЖ все вручную убрали, а «управляйка» - трактором. Но он только по центру проезжает, потому что боится повредить припаркованные машины. Поэтому в одном случае мы видим идеальную чистоту, в другом – снег и колею, - прокомментировал глава округа Алексей Ганущенко.  

Дмитрий Морев поручил Алексею Ганущенко проработать вопрос с управляющими компаниями», которые допустили на своих территориях колейность: ситуацию необходимо исправить.  

- В округе Майская горка, как и по всему городу, очевидна разница: дворы убираются лучше там, где управляет ТСЖ. Но сейчас мы предложили простой механизм и для управляющих компаний. Они могут заключить договор с администрацией округа и взять придомовую территорию на содержание. Жители будут вправе спрашивать с УК, если работа выполнена некачественно. А еще смогут претендовать на ремонт покрытия в проезде у своего дома – за счет бюджета. Администрации округа необходимо провести разъяснительную работу и с управляющими компаниями, и с населением, - подвел итог рабочей поездки Дмитрий Морев.  

  

09 февраль 13:07 | : Политика / Экономика

Главные новости


Наше непредсказуемое прошлое. Аудиосериал об интервенции на Русском Севере
Камо грядеши, граждане? Послесловие к воскресному митингу

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (104)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20