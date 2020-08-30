Архангельский ПАРНАС впервые в истории поддержал проект «Единой России»

Мы уже сообщали, что представитель самой непримиримой оппозиции политическая партия ПАРНАС поморского розлива обратилась к Архангельскому областному Собранию с инициативой референдума по вопросу укрупнения региона за счет присоединения нефтеносного Ненецкого округа.
Сегодня публикуем полный текст воззвания:
- Выдвинутое ВРИО губернатора Цыбульским во время избирательной кампании прошлого года предложение объединить в один субъект Российской Федерации Архангельскую область и Ненецкий автономный округ оказалось величайшей геополитической аферой на европейской части России с того момента, как Хрущев подарил Украине Крым. Вдумайтесь, говорит Ю.Щербачев, речь идет об образовании субъекта РФ площадью 590 тысяч кв. км., это больше площади любого из европейских государств.
13 мая 2020 года главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". О разрыве этого меморандума нигде не сообщалось. Укрупнение регионов соответствует программным заявлениям нашей партии о федеративном характере нашего государства и, о необходимости того, чтобы наша федерация состояла из крупных, экономически самостоятельных субъектов, считает руководитель регионального отделения ПАРНАС.
Кто помнит сейчас те обещания, которые ВРИО Губернатора стал давать, придя в регион одновременно с началом своей избирательной компании? Большинство из них давно забыто. Но нельзя же было допустить, что бы все его обещания оказались пустыми. И самое главное его обещание было объединить Архангельскую область с Ненецким автономным округом. Мы считаем, что это самый реальный и, единственно возможный путь вытащить экономику региона из того бедственного положения, в котором она сейчас оказалась, заявил Ю. Щербачев.
Отказ от объединения – это плевок в душу северян, поверившим обещаниям московского назначенца. Как красиво он тогда расписывал преимущества объединения: (существуя) «отдельно территории теряют большое количество конкурентных преимуществ», говорил он на форуме "Территория смыслов". "14 органов законодательной и исполнительной власти на 30 тысяч человек <…> это система, которая обслуживает сама себя".
Именно поэтому ПАРНАС призывает депутатов на сессии проголосовать за проведение референдума, вопрос которого звучит так: «Считаете ли Вы необходимым выдвижение Губернатором Архангельской области инициативы проведения референдума по вопросу об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Архангельского края в результате объединения двух граничащих между собой субъектов Российской Федерации - Архангельской области и Ненецкого автономного округа?»
Губернатор еще может частично спасти свою репутацию, воспользовавшись своим правом выдвижения законодательной инициативы по этому вопросу. Жаль, что мы не додумались о таком способе напоминать властям о необходимости выполнять свои обещания, как референдум, ранее, когда много лет боролись за отставку предыдущего губернатора И. Орлова. Даешь «Референдум о недоверии губернатору!», закончил Ю.Щербачев.
Если исключить выпады в сторону губернатора Цыбульского, налицо полное одобрение действий партии власти… до этого только от ее членов исходила инициатива объединения. Представители парламентской оппозиции чаще выступали с сдержанной критикой.
В связи с чем у наших наблюдателей возникли законные подозрения… уж не попались ли парнасовцы на блесну хитрых кремлевских политтехнологов?