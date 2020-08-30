Кремль отрицает свою причастность к архангельской акции в поддержку Путина

Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль в курсе флеш-мобов, проводившихся 7 февраля во многих крупных городах страны, в том числе, и в Архангельске, но не имеет отношения к их организации, как и к руководящей роли.
Дмитрий Песков:
«Нет, мы видели сообщения в прессе на этот счёт, но это не имеет к нам никакого отношения».
Напомним, что вчера в центре столицы Поморья прошла альтернативная (протестным митингам) акция. Архангелогородцы вспомнили об истории Поморья. Архангельск — родина российского триколора. Флаг был поднят на первом русском морском корабле «Святой Павел», который был спущен на воду на Соломбальской верфи в 1694 году. И тогда, запуская корабль в плавание, Петр I издал Указ: «Я, царь Всея Руси, Петр I, приказываю считать флагом России, состоящим из горизонтальных полос: белого, лазоревого и алого цвета – официальным, национальным флагом России».
Участники развернули на площади Ленина 60-ти метровой триколор. Позже в Сети был размещен видеоролик под броским названием «Поморье за Путина».