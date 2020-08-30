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«Вольное дело» о лицемерии риелтора-политика Мандрыкина из Северодвинска

Мы уже рассказывали о том, как северодвинский риелтор Олег Мандрыкин, совсем недавно рекламировавший строительство жилого комплекса «Парк», переобулся буквально в воздухе и теперь пытается возглавить протест против того же самого.

Наши коллеги по "Вольному делу" из ИА «Беломорканал» копнули еще глубже и выяснили, что тот же персонаж тихо продолжает продавать землю родного города под точно такую же высотную застройку. Только бизнес… и никакой политики.

- Оказывается, известный северодвинский миллионер, а также бизнесмен, моралист и показной враг других миллионеров имеет в собственности ягринскую недвижимость, а недавно очень выгодно и чудесно приобрёл под ней и земельный участок, который давно старался перевести под многоэтажную (высотную) жилищную застройку, что тоже удалось.

Игра в политику, надо признаться, у Мандрыкина вышла не очень. Зато бизнес в пределах Северодвинска удаётся вполне, с чем мы можем только поздравить Олега Анатольевича! Судите сами: была кадастровая стоимость участка в 0,19 га не так давно - свыше 9 миллионов рублей, а приобрести его удалось при стоимости лишь в 24 тысячи. Произошло резкое понижение - год назад. Также скромный миллионер-моралист, после многократных попыток, смог добиться изменения разрешённого использования участка, и теперь на нём, рядом с жилыми пятиэтажками, можно строить высотное жильё. Следовательно, стоимость участка снова взлетит, принеся не меньше 20 миллионов рублей. Шик!

Далее коллеги подробно описывают, каким образом экс-«народный губернатор» совмещает свои коммерческие интересы с политическими.

О чем невредно будет знать его сторонникам и просто сочувствующим…

08 февраль 11:43 | : Политика / Экономика / Скандалы

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