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Морок закончился. Депутат Госдумы пригвоздила Андрея Бральнина

«Морок закончился» - так кратко можно охарактеризовать панегирик бывшему мэр Котласа, ушедшему в отставку, от депутата Госдумы (фракция «Справедливая Россия») Ирины Чирковой, который мы представляем вашему вниманию:

- Вчера закончилась бесславная история ещё одного главы города нашей области: в Котласе Совет депутатов принял отставку Андрея Бральнина. Только недавно в нашей партийной газете мы публиковали размышления Александра Степанова - председателя котласского Горсовета, члена регионального Совета СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ - о том, что Котлас в настоящее время переживает кризис власти. Трижды здесь не могли принять бюджет города - «камнем преткновения» стало спонсирование из бюджета муниципального телевидения, которое глава отчаянно защищал. И оппозиция, надо признать, победила: финансирование ТВ уменьшено, бюджет принят, глава в отставке.

Помню, летом 2019-го, разрабатывая закон о прямых выборах мэров, мы проводили опрос: в каких городах граждане больше всего не довольны работой своих градоначальников. Выявилась «тройка» аутсайдеров: Архангельск, Котлас и Северодвинск. Именно здесь на антимусорных митингах грозно звучали требования об отставках глав муниципалитетов. И на сегодняшний день в двух из них главы прекратили свою работу. Бесславно - потому что не наладили диалог с гражданами, не привели профессиональные команды, не стали крепкими хозяйственниками.

С момента избавления городов Поморья от прямых выборов мэров, увы, ещё не проявился такой «назначенный» глава, кто бы оправдал новую систему своей позитивной работой. И дело даже не в запрете митингов или проваленных проектах - дело банально в рачительном, честном, заботливом отношении к малой родине.

Впрочем, по мнению редакции, с отставкой Бральнина (как обычно) все далеко непросто. Материал на эту тему уже готовится…

05 февраль 12:59 | : Политика

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