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Поменяли Андрюшу на Сашу. У Котласа появился новый глава

Правда, временный.

Сегодня на внеочередной сессии Котласского городского совета, созванной в срочном порядке после вчерашней добровольной отставки Андрея Бральнина, депутаты единогласно утвердили на  освободившуюся должность главы городского округа «Котлас» в ранге и.о. Александра Бурбаха, до этого работавшего первым заместителем.

На сессии, по свидетельству очевидцев, присутствовал первый заместитель губернатора Ваге Петросян.

Сам Бральнин на сессию так и не явился. Напомним, что в своем вчерашнем обращении через интернет к котлошанам он сказал, что уходит из-за того, что получил предложение потрудиться на благо всего Поморья в правительстве региона.

Есть сведения, что избрание постоянного главы Котласа произойдет не раньше апреля месяца текущего года.

По мнению наших котласских наблюдателей, шансов стать легитимным главой южной столицы области у Бурбаха не много, он нужен лишь на переходный период.

Следим за развитием ситуации…

04 февраль 16:18 | : Политика

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