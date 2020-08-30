Поменяли Андрюшу на Сашу. У Котласа появился новый глава

Правда, временный.
Сегодня на внеочередной сессии Котласского городского совета, созванной в срочном порядке после вчерашней добровольной отставки Андрея Бральнина, депутаты единогласно утвердили на освободившуюся должность главы городского округа «Котлас» в ранге и.о. Александра Бурбаха, до этого работавшего первым заместителем.
На сессии, по свидетельству очевидцев, присутствовал первый заместитель губернатора Ваге Петросян.
Сам Бральнин на сессию так и не явился. Напомним, что в своем вчерашнем обращении через интернет к котлошанам он сказал, что уходит из-за того, что получил предложение потрудиться на благо всего Поморья в правительстве региона.
Есть сведения, что избрание постоянного главы Котласа произойдет не раньше апреля месяца текущего года.
По мнению наших котласских наблюдателей, шансов стать легитимным главой южной столицы области у Бурбаха не много, он нужен лишь на переходный период.
Следим за развитием ситуации…