Котласскому району надоело быть районом

Он хочет стать муниципальным округом. С такой инициативой выступила его глава Татьяна Сергеева, занявшая этот пост после осуждения Светланы Бральниной.
Идея в том, чтобы объединить сельское поселение «Черемушское» и три городских поселения — «Приводинское», «Сольвычегодское» и «Шипицынское».
Это, по мнению идеологов территориально-административной реформы, обеспечит рост эффективности муниципального управления в решении вопросов местного значения, сокращение различий в социально-экономической ситуации территорий и повышение уровня качества жизни северян.
Впрочем, по закону данная инициатива, одобряемая и поддерживаемая со стороны властей региона, еще должна получить одобрение на общественных слушаниях. Но это, по мнению наших наблюдателей, лишь дело времени и техники…
Пока же издание «Регион 29» напоминает поморские прецеденты такого «переобувания»: «Первым муниципальным округом в Архангельской области стал Каргопольский. Проект законопроекта об его преобразовании парламентарии региона приняли 27 мая 2020 года. Затем по этому пути пошёл и Вилегодский район — за соответствующий закон депутаты проголосовали в сентябре 2020 года. Свои посты во главе уже не районов, но округов сохранили Наталья Бубенщикова (Каргополье) и Алексей Аксёнов. Сейчас вопрос преобразования из района в округ обсуждается и в Плесецком районе — его уже поддержали депутаты 12 муниципальных образований».