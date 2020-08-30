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Александр Цыбульский в соцсетях: позитив опережает негатив

Несмотря на то, что в общей тенденции большинство глав российских регионов показали значительное снижение количества упоминаний в соцсетях, что является следствием падения активности самих губернаторов, многие из которых даже после начала рабочей недели не создавали ярких инфоповодов, Александр Цыбульский в январском рейтинге по количеству всех упоминаний прибавил 5 пунктов и сейчас находится на 36-м месте (из 85).

По количеству позитивных постов с упоминанием его фамилии (должности) он на 46-м месте (3.79%).

По негативу – на 50-м (3.70%).

Напомним, что новый глава Архангельской области (в отличии от своих предшественников) позиционирует себя активным пользователем этого сегмента Интернета, его личные странички, постоянно наполняемые, есть практически в каждой социальной сети, популярной в России.

04 февраль 09:52 | : Политика

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