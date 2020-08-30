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Давайте жить дружно. РПЦ о своем отношении к протестному движению

Смотреть на прошедшие недавно в России протестные акции важно в целом, не отрицая ни наличия в стране внутренних проблем, ни влияния зарубежных сил, стремящихся дестабилизировать обстановку. Об этом сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Церковь может быть только миротворцем, Церковь может призывать только к мирному разрешению существующих конфликтов», — сказал представитель Церкви в программе «Светлый вечер», выходящей в эфире радио «Вера». Владимир Легойда отметил, что не может согласиться с простыми и однозначными оценками произошедших событий. «Даже среди тех, кто выступает против волнений, появилась тенденция говорить о том, что субботние события — это лишь результат провала молодежной политики. В этом есть доля истины, но сводить все к проблемам молодежной политики нельзя», — сказал он.

«На мой взгляд, надо смотреть шире, потому что молодежная политика завязана в том числе и на проблемах, которые есть в образовании. Нельзя отделить воспитание от образования, нельзя не заниматься воспитанием в образовательном процессе», — добавил Владимир Легойда.

По его словам, «если смотреть глобально на причины происходящих волнений, то нужно думать об образовании, о системе школьного воспитания и, естественно, нужно думать о том, что в любом случае государство должно прилагать все усилия для того, чтобы жизнь в обществе менялась к лучшему».

«Что касается стороны протестующих, то, конечно, очень важно слышать, что, — как говорят сами молодые люди, в частности, мои знакомые студенты, — их возмущение нередко не связано с Навальным и с зарубежными силами, которые пытаются раскачивать ситуацию. Но и ребята должны осознавать, что и ими могут манипулировать. Такие политические силы существуют, они работают, они вкладывают огромные средства. Надо задумываться, что происходит в целом. Давайте не будем надевать шоры на свои глаза ни с одной из сторон», — призвал председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Раскачать ситуацию и разрушить нас эти внешние силы могут только в одном случае — если они найдут здесь благодатную для этого почву. И задача нашего общества состоит в том, чтобы такой благодатной почвы не было. Таким образом мы выходим на вопросы справедливости, социального расслоения общества и т.д. И, конечно, неправда, когда говорят, что для их решения сегодня ничего не делается», — заметил представитель Церкви.  

02 февраль 10:28 | : Политика / Верую

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