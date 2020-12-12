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Коммунисты предлагают главе Котласа Бральнину уйти по-хорошему

Данный призыв содержится в петиции за подписью первого секретаря архангельского обкома КПРФ Александра Гревцова.

Мотивация: политический кризис в южной столице региона, где до сих пор не принят бюджет на текущий год.

- Это ставит под угрозу нормальную жизнь более 70 тысяч котлошан, горячее питание школьников, ремонт и содержание дорог, а также решение многих других вопросов местного значения.

Действия главы ГО «Котлас», деятельность которого уже несколько раз не получала удовлетворительной оценки депутатов ведёт к дестабилизации ситуации в одном из крупнейших муниципалитетов области.

Оскорбительные высказывания А. В. Бральнина в адрес депутата-коммуниста Т. Д. Мамедова также недопустимы для главы города.

Причиной непринятия бюджета Котласа во втором чтении является отказ голосовать за социальную поправку депутата-коммуниста Н. В. Козицына.

В ней предусмотрено эффективное использование бюджетных средств в интересах населения: ремонт систем холодного и горячего водоснабжения в котласской школе № 4, ремонт Котласского культурно-досугового комплекса, ремонт дороги до деревни Слуда.

Вместо решения первоочередных задач, предложенных КПРФ, подконтрольные Бральнину депутаты настаивают на выделении нескольких миллионов рублей для финансирования муниципального телевидения в целях освещения деятельности органов власти.

Председатель Собрания депутатов ГО «Котлас» издал распоряжение о назначении внеочередной сессии на 29 января 2021 г. На сессии планируется вновь рассмотреть во втором чтении бюджет городского округа на 2021 год и на плановый период 2022–2023 гг.

В связи с тем, что принятие бюджета является исключительно важным для населения Котласа, мы призываем депутатов всех фракций поддержать социальную поправку депутата фракции КПРФ Н. В. Козицына, направленную на решение острейших вопросов жизни города.

В случае отказа предлагаем депутатам, голосующим «против» данной социальной инициативы, сложить свои полномочия.

Мы призываем главу ГО «Котлас» в случае отказа в поддержке социальной поправке Н. В. Козицына уйти в отставку.  

29 январь 11:45 | : Политика / Скандалы

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