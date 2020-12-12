Станет ли Герштанский министром поморского здравоохранения?

Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова рассуждает об эффективности будущего закона, инициированного Минздравом России:
- В первом чтении Госдумой единогласно принят законопроект, предусматривающий согласование Минздравом РФ назначение на должность руководителей профильных министерств в субъектах. Главы регионов, как и раньше, будут назначать на эти посты выбранных ими претендентов, но только при одобрении федеральным ведомством. Такая практика существовала до 2015 года - и вот сейчас, в условиях обнажения проблем в медицине, а также после череды громких и тихих увольнений незадачливых глав минздравов в ряде регионов, ошибку признали и к прежней практике решили вернуться.
Правда, докладчик по законопроекту - замминистра здравоохранения РФ Александра Дронова - не смогла сообщить никаких подробностей процедуры: какие требования к профильным чиновникам будут прописаны, какие «испытания» для согласования будут проходить претенденты, как губернаторы будут преодолевать «вето»... Минздрав планирует издать подзаконный акт, который пока в разработке.
Медицина - многострадальная сфера, где срочно необходимы и большие финансовые вливания, и эффективные управленческие решения. Причём последнее не менее важно. В Архангельской области в последние годы управление здравоохранением было далеко не эффективным. Скандалы в больницах замалчивались, проблемы усугублялись.
Сейчас в АО начинает работу и.о. министра здравоохранения (Александр Герштанский) - скорее всего, он пойдёт уже по процедуре федерального согласования. Задач перед поморским Минздравом очень много, и ими нужно срочно заниматься - скрупулёзно, прогрессивно, в диалоге с населением и профсообществом. Ситуация в регионе реально тяжелейшая. Для осознания этого достаточно всего одного слайда о смертности в Архангельске, где в 2020-м погибло рекордное за десятилетие число северян...