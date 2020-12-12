Архангельские власти думают, где взять деньги на развитие города

Городские власти, областные депутаты определяют новые источники пополнения городского бюджета и возможности для развития столицы Поморья. Чтобы обсудить возможности помощи городу из регионального бюджета глава города Дмитрий Морев пригласил депутатов областного собрания и Архангельской городской Думы.
Бюджет областного центра за последние 4 года существенно вырос и составляет около 11 млрд. руб. Но в связи с пандемией впервые за последние годы муниципальный бюджет сформирован с практически максимальным уровнем дефицита бюджета - 8,5 % или 438 млн. руб. На городе огромная нагрузка по исполнению судебных решений более чем на 7 млрд. руб. и содержании вновь построенных социальных объектов и парков.
Сегодня Архангельск является городом-донором и не получает дотации вышестоящего бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидии на решение вопросов местного значения. Поэтому дополнительные средства на развитие дорожной сети, ремонт дворовых территорий, благоустройство у города отсутствуют.
Глава города Дмитрий Морев подчеркнул, что есть два сценария поддержки: возобновить действие закона об областном центре или изменить нормативы отчислений налогов с тем, чтобы Архангельску оставалось больше денег на развитие.
- Мы уже сейчас получаем немалые средства из областного и федерального бюджета. По распоряжению губернатора Александра Цыбульского в 2020 году городу выделены 250 млн. на дороги и благоустройство. В 2021 году Архангельск получил на дороги 460 млн. руб. и 120 млн. руб. благоустройство. Выделены также средства по программам строительства школ, детсадов и спортобъектов. В рамках федеральной программы «Стимул» город получит средства на продление Московского проспекта и строительство ул. Карпогорской. Но объем задач большой, и он требует дополнительного финансирования, - отметил Дмитрий Морев.
Депутаты областного собрания Надежда Виноградова, Виктор Заря, Евгений Ухин и Сергей Красильников поддержали главу города и предложили выработать сценарии жизни областной столицы в виде программы приоритетов.
Заместитель председателя Архангельской городской думы Александр Гревцов также согласен, что приоритетом в работе должны стать комплексное благоустройство дворовых территорий и создание парковых зон, внедрение новой системы благоустройства.
Дмитрий Морев отметил, что вопросы межбюджетных отношений, тесного сотрудничества области и города всегда в повестке дня и главы области и всей команды управления в администрации Архангельска. Поэтому с Александром Цыбульским обсуждаются варианты развития, участия регионального бюджета в финансировании наших важнейших приоритетных проектов.
- В рамках закона об областном центре необходимо определить объем субсидий не менее 2% от бюджета области, что даст городу около 1,2-1,3 млрд. руб. в год. Это серьезная прибавка. А на какие проекты эти деньги направить мы будем обсуждать с губернатором Архангельской области, с правительством области, депутатами облсобрания и гордумы, - озвучил конкретные цифры в завершении диалога Дмитрий Морев.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)