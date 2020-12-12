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Губернаторы доверия и недоверия

На кремлевском семинаре, организованном специально для вице-глав российских регионов, присутствующим сообщили о политическом климате на их территориях.

Вопрос касался уровня доверия населения к президенту и, соответственно, к власти вообще.

Наибольший уровень доверия выявлен в Чечне (Рамзан Кадыров), Адыгее (Мурат Кумпилов), Курганской (Вадим Шумков) и Курской (Роман Старовойт) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (Дмитрий Артюхов). Чечня вместе с Крымом и Севастополем были упомянуты как регионы с наибольшим уровнем доверия президенту.

Регионы с наименьшим уровнем доверия губернаторам — Хакасия (Валентин Коновалов), Владимирская область (Владимир Сипягин), Хабаровский край (врио главы региона — Михаил Дегтярев), Красноярский край (Александр Усс) и Кемеровская область (Сергей Цивилев). Хабаровский и Красноярский край, а также Санкт-Петербург, отметились как регионы с наименьшим доверием главе государства.

Методика расчетов – KPI (ключевые показатели эффективности).

25 январь 08:02 | : Политика

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