«Из-за него начальник опоздал на обед». Дело покойного Мохнаткина в архангельском суде

Как сообщает сайт activatica.org, 21 января прошло очередное заседание Исакогорского районного суда Архангельска по уголовному делу, подозреваемым в котором является скончавшийся в мае прошлого года известный правозащитник и яркий активист Сергей Мохнаткин. Дело было открыто в ноябре 2018 года по статьям «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства» (часть 1 статьи 297 УК РФ) и «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности» (часть 2 статьи 321 УК РФ).
О прошедшем судебном заседании рассказал адвокат Илья Сидоров, который представляет в суде интересы жены Мохнаткина, Анны Кречетовой. Кроме Сидорова, в суде был защитник Мохнаткина адвокат Леонид Крикун.
На заседании прокурор огласила обвинительное заключение. Защитники Сергея Мохнаткина, в свою очередь, огласили отношение к этим обвинениям. Адвокаты заявили, что Сергей Мохнаткин всегда мужественно и самоотверженно отстаивал фундаментальные права человека и само человеческое достоинство:
«В пенитенциарной системе Архангельской области за его борьбу по отставанию права на человеческое достоинство ему причинили тяжелые травмы, включая перелом позвоночника в марте 2016 года, в исправительной колонии № 4 в городе Котласе Архангельской области. Виновные в этом установлены, но до сих пор не наказаны. 29 декабря 2020 года команде адвокатов, защищающих память Сергея Мохнаткина, удалось добиться признания (пока в Котласском районном суде Архангельской области) факта неэффективности расследования по избиению и причинению перелома позвоночника.
За время нахождения в пенитенциарной системе Архангельской области Сергей Мохнаткин подвергался различным пыткам и беззаконию со стороны сотрудников этой региональной системы. Его содержали в жесточайших условиях штрафного изолятора, в одиночке, с переломанным позвоночником, без перерыва 140 дней, а затем еще 65. Инкриминируемые Сергею Мохнаткину преступления являются ширмой, чтобы прикрыть должностные преступления сотрудников ФСИН, выразившиеся в неоказании медицинской помощи, незаконном помещении в ШИЗО и в непропорциональном применении физической силы к Сергею Мохнаткину. При этом сам он никаких преступлений не совершал, по этой простой причине Сергея Мохнаткина необходимо ОПРАВДАТЬ!
Вчера в Исакогорском районном суде началось представление доказательств обвинительной стороной. Были допрошены потерпевшие, в том числе "обиженный" Сергеем Мохнаткиным прокурор Волков. Прокурор был допрошен прокурором, в результате Волков подтвердил данные ранее на следствии показания, охотно ответил на вопросы государственного обвинителя, но практически на все вопросы защиты сказал, что ничего не помнит. Сообщил суду, что 12 сентября 2018 года состоялось судебное заседание в Плесецком районном суде Архангельской области по установлению административного надзора за осужденным Сергеем Мохнаткиным, где он участвовал в качестве прокурора. Показал, что оно было обычное, бытовое (видимо, имел в виду рядовое) судебное заседание.
Примечательно, что на этом заседании Плесецкого районного суда Сергею Мохнаткину не была предоставлена возможность защищаться, его мнение суд не интересовало. Достаточно, сказать, что Плесецкий суд решил, что извещение защитника не входит в обязанности суда. Также Плесецким судом не было рассмотрено заявление Сергея Мохнаткина о его нежелании участвовать в таком судебном произволе. С середины же заседания за протесты Сергея Мохнаткина против беспредела, творящегося в заседании, он был без распоряжения председательствующего судьи скручен сотрудниками ФСИН, вынесен из помещения для видеоконференцсвязи и избит. Можно только представить, как проходят заседания Плесецкого суда, которые обиженному прокурору Волкову запоминаются.
Потерпевший сотрудник ФСИН Рубцов сообщил суду, что очень испугался того, что недовольный этапированием из тюремной больницы назад в колонию, оставленный без лечения, еле-еле передвигающийся с помощью палочки Сергей Мохнаткин может подвергнуть его избиению. Потерпевший сотрудник ФСИН Гуськов сообщил суду, что, несмотря на то, что в комнате для обысков вместе с ним находились ещё четверо сотрудников ФСИН, имеющих профессиональную подготовку, он также очень испугался недовольства Мохнаткина и то, что крики скрученного им в бараний рог и согнутого пополам Сергея, а также его хлопок ладонью по его ноге, причинили ему сильную, нестерпимую боль.
Самый старший по званию, потерпевший Дедов сказал, что он первым испугался недовольного этапированием Сергея Мохнаткина и сообщил суду, что нормальная деятельность исправительного учреждения была сорвана действиями Сергея, так как из-за нее дежурный начальник больницы Романенко опоздал на обед».
Из-за неявки в суд других свидетелей судебное заседание было отложено на 1 февраля 2021 года.