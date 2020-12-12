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Вести с «полей»: в Хабаровске уже сажают

Как сообщают сейчас дальневосточные средства массовой  информации, в столице Хабаровского края прошли задержания участников публичной акции в поддержку Алексея Навального.

В отделении полиции оказались не только рядовые граждане, но и журналисты, местный политик (Либертарианская партия), координатор регионального штаба Навального… всего 8 человек. Сама же акция по разным подсчетам собрала на площади Ленина от 200 до 300 человек.

Как и в Архангельске, проведение митинга не было согласовано с властями.

23 январь 07:56 | : Политика

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