В субботу главная площадь Архангельска будет ангажирована под крупногабаритную технику

23 января проход на площадь Ленина в столице области будет ограничен.
Официальная причина: демонтаж главной ёлки и прочих праздничных атрибутов, для чего будет использована «крупногабаритная техника», забота о безопасности граждан.
Неофициальная: в этот день на том же месте планируют собраться сторонники Алексея Навального, «парящегося в «Матросской тишине», чтобы морально поддержать своего кумира.
При всем скептическом отношении редакции к этому оппозиционеру – не напоминает ли вам «бульдозерную выставку» в Москве, ставшую нарицательной?
Напомним, ранее различные силовые структуры предупредили желающих присоединиться к протесту, что планируемая акция подпадает под определение «противоправные действия».
(фото с той самой "бульдозерной выставки")