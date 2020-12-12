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В субботу главная площадь Архангельска будет ангажирована под крупногабаритную технику

23 января проход на площадь Ленина в столице области будет ограничен.

Официальная причина: демонтаж главной ёлки и прочих праздничных атрибутов, для чего будет использована «крупногабаритная техника», забота о безопасности граждан.

Неофициальная: в этот день на том же месте планируют собраться сторонники Алексея Навального, «парящегося в «Матросской тишине», чтобы морально поддержать своего кумира.

При всем скептическом отношении редакции к этому оппозиционеру – не напоминает ли вам «бульдозерную выставку» в Москве, ставшую нарицательной?

Напомним, ранее различные силовые структуры предупредили желающих присоединиться к протесту, что планируемая акция подпадает под определение «противоправные действия».

(фото с той самой "бульдозерной выставки")

22 январь 15:26 | : Политика

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