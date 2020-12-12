Прокуратура Архангельской области пригрозила сторонникам Навального

Из пресс-релиза:
В сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 23 января 2021 года в публичных мероприятиях в г. Архангельске и г. Северодвинске.
Указанные мероприятия с органами местного самоуправления в установленном законом порядке не согласованы.
Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Напомним, днями ранее архангельский Штаб Навального призвал всех сочувствующих гонимому политику выйти в субботу 23-го на акцию протеста. О своем намерении они решили не оповещать местные власти.