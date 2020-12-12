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Прокуратура Архангельской области пригрозила сторонникам Навального

Из пресс-релиза:

В сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 23 января 2021 года в публичных мероприятиях в г. Архангельске и г. Северодвинске.

Указанные мероприятия с органами местного самоуправления в установленном законом порядке не согласованы.

Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Напомним, днями ранее архангельский Штаб Навального призвал всех сочувствующих гонимому политику выйти в субботу 23-го на акцию протеста. О своем намерении они решили не оповещать местные власти.  

21 январь 12:25 | : Политика

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