Архангельским единороссам предрекают проблемы на выборах в Госдуму

Политологи издания «Федерал-пресс» включили Архангельскую область в список регионов, где у кандидатов от «Единой России» могут возникнуть проблемы на сентябрьских выборах в нижнюю палату Федерального Собрания.
По их мнению, связаны они будут с тем, что у жителей этих регионов «остаются вопросы к своим главам», олицетворяющих в глазах рядового избирателя партию власти.
Корме Поморья, проблемный список СЗФО вошли так же Карелия, Коми, НАО, Новгородская область и Санкт-Петербург. В категории благополучных - Мурманская, Калининградская, Ленинградская и Псковская области.
Впрочем, по мнению уже местных наблюдателей, на этих выборах проблемы будут у всех региональных кандидатов от парламентских партий. У КПРФ – в связи с соглашательской политикой, выразившейся в «сливе» недавних губернаторских выборов в обмен на сенаторское место. У справедливороссов – в связи с объединением с партиями «За правду» и «Патриоты России», вызывающих у многих вполне объяснимое отторжение. У ЛДПР – в связи с интригами внутри регионального отделения (публикация на эту тему уже готовится). Кандидатов от непарламентских тоже шансов не много из-за низкой электоральной узнаваемости.
В итоге все это выльется в крайне низкую явку, за что в Москве точно по головке не погладят.