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Вместо Гнедышева. В правительстве Поморья новый министр

Как сообщил официальный сайт администрации Архангельской области, сегодня губернатор Цыбульский подписал указ о утверждении Олега Русинова на посту министра образования региона.

Отметим, слухи об этом назначении ходили еще в декабре прошлого года, но официальные лица отказывались их комментировать – «время еще не пришло».

Русинов на посту министра сменил Светлану Маневскую, временно исполнявшую обязанности после громкого задержания бывшего главы ведомства Юрия Гнедышева, обвиняемого в развратных действиях посредством интернета.

Из биографии нового министра:

Олег Русинов родился в 1963 году в Архангельске. В 1986 году окончил Архангельский государственный педагогический институт имени М.В. Ломоносова по специальности «Учитель истории, обществоведения и советского государства и права». После получения высшего образования работал учителем истории и обществоведения средней школы №1 Онежского гороно.

По окончании работы в школе Олег Владимирович на протяжении 23 лет трудился в Архангельском государственном педагогическом институте, который впоследствии был переименован в Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова (ПГУ). Здесь он прошел путь от ассистента кафедры всеобщей истории и стажера-исследователя до проректора университета по учебной работе. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата исторических наук.

В разные годы Олег Русинов работал в ПГУ в должностях старшего преподавателя, доцента кафедры всеобщей истории, декана факультета педагогики начального и специального образования, заместителя директора по учебной работе института развития ребенка, директора центра кадрового резерва ПГУ. Завершил трудовую деятельность в университете в 2011 году в должности проректора по учебной работе, приняв приглашение на работу в администрацию губернатора и правительства Архангельской области.

На протяжении 10 лет Олег Русинов работал в региональной администрации в должности директора департамента контроля и совершенствования государственного управления, являясь одновременно заместителем руководителя администрации.  

20 январь 10:47 | : Политика

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