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Штаб Навального в Архангельске призывает народ выйти к Ленину

Как известно, главный оппозиционер России, как его многие считают, Алексей Навальный сегодня был арестован на 30 суток. Перед выводом из здания суда в сторону «Матросской тишины» (знаменитый столичный следственный изолятор), он обратился к части общества, сочувствующей его борьбе и ему лично, устраивать публичные акции в свою поддержку.

На призыв сразу отреагировал штаб Навального в Архангельске, заявив, что не считает нужным ставить в известность городские власти в установленной законом форме.

Промотивировала координатор штаба Елизавета Бычкова:

- По Конституции мы не обязаны подавать никаких уведомлений, у нас есть право собираться мирно и без оружия. Плюс к этому мы знаем, что любые уведомления нашего штаба отвергаются, администрация выдумывает дурацкие несуществующие мероприятия. <> Против этого (ареста) российский народ обязан выступить. И никакой ковид, никакой мороз народу не помешают.

Место акции определено – площадь Ленина в центре города. Время не уточняется… но есть совет к сочувствующим следить за публикациями в соцсетях.

Наблюдатели от редакции видят в этом очередную подставу. Впрочем, на субботний несанкционированный митинг в защиту только что задержанного Навального власти никак не отреагировали. Возможно, и в этот раз обойдется. А, возможно, и нет…

19 январь 15:58 | : Политика

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