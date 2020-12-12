Его биография. Навального задержали сразу по прибытию в Москву

Вчера оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» сразу по прилете из Германии, где он проходил курс лечения.
Задержание проводилось сотрудниками отдела розыска оперативного отдела УФСИН. О таком исходе данное ведомство предупреждало заранее.
Официальная причина (по версии УФСИН): за последний год Навальный неоднократно и систематически нарушал условия испытательного срока, вмененного ему в связи с условным наказанием, что отражено в тексте приговора. В частности, он минимум шесть раз не явился на регистрацию. Наряду с этим в пенитенциарном органе обратили внимание, что Навальный находился в берлинской клинике «Шарите» с конца августа, однако 23 сентября политика-блогера выписали. После этого, россиянин не ответил на уведомление о явке 23 октября.
Впрочем, по мнению его сторонников, задержание произведено исключительно для того, чтобы сорвать бурную встречу Навального со своими поклонниками, и все закончится лишь выдачей предостережения.
Напомним, в минувшую субботу в центре Архангельска прошла акция в поддержку основателя ФБК, собравшая 15 человек. Несмотря на трепетные ожидания, обошлось без инцидентов с полицией.
Ну, а наши наблюдатели от редакции вспоминают фразу, сказанную Анной Ахматовой по поводу суда над Иосифом Бродским: «Какую биографию делают нашему рыжему…».