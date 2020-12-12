«Мы ждем подлянок». Вчера в Архангельске встречали Навального

Заочно.
Оппозиционный политик должен прибыть в Москву из Германии, где он находился на излечении после отравления, только сегодня. Столичные власти поспешили предупредить его сторонников об участии в шумных торжествах. Поэтому последние решили провести мини-акции поддержки по регионам.
В столице Поморья 15 человек собрались в субботу днем на площади Ленина. Героизм присутствовал.
— Действия силовиков дают понять, что нам стоит ожидать еще много подлянок. Одна из подлянок — очередное сфабрикованное дело против Алексея. Вокруг него постоянно происходят такие вещи, действия властей не удивляют ни капельки. Это все профанация чистой воды, - процитировало издание «7х7» координатора местного штаба Навального Елизавету Бычкову.
Впрочем, обошлось без инцидентов. Постояли… померзли… разошлись.