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Константин Щемелинин делает прогнозы на 2021 год

Пандемия коронавируса, потрясшая мир в 2020 году, во-первых, еще не завершилась, а во-вторых, сломала прежнюю траекторию развития мира, открыв дорогу радикальным переменам.

2020 год принес удаленную работу, дистанционное образование и бурный рост интернет-торговли.

В 2019 году считалось, что к 2050 году Китай станет неуязвимым для США, а в 2035 г. Китай сравняется с США по ВВП в абсолютном выражении.

В конце 2020 г. стало ясно, что Китай сравняется по ВВП с США гораздо раньше, по прогнозам, к 2028 г. Но пандемия коронавируса еще не завершилась, поэтому не будет удивительным, если Китай сравняется с США по размеру ВВП к 2025 г. и станет неуязвимым к 2030 г.

Как видно, еще в 2019 г. у США было время, чтобы остановить Китай, а в 2021 г. его уже нет.

Поэтому на мировой арене Америка будет действовать гораздо более решительно и организованно, вовлекая в свои действия массу государств.

Судя по всему, пандемия коронавируса отступит к лету или к концу 2021 г. и только тогда мир сможет искать новую траекторию для своего развития. 2021 год получается вводным годом, вводящим мир в радикальные перемены, каких не было десятилетиями.

По прогнозам, к 2026 г. электромобиль сравняется с обычным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания по стоимости поездки и цене, поэтому во второй половине 2020-х гг. ожидается взрывной рост продаж электромобилей. А это уничтожит спрос на нефть и газ, на основе которых базируется экономический рост нефтедобывающих стран.

Так что, если 2021 год — это время начала перемен, тогда 2022–2025 годы — это будет время реализации этих самых перемен, которые должны будут потрясти мир.

То, что люди видят сейчас, — это лишь первые раскаты грома будущего, которое стремительно наступает.

Константин Щемелинин, крымский писатель

05 январь 13:51 | : Политика / Экономика

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