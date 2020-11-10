Орлов мог уйти из губернаторов с «черной меткой»

С такой версией под самый конец года выступило федеральное новостное агентство «Daily Storm» с ссылкой на собственные кремлевские источники.
По информации Daily Storm, на столе у президента уже был приказ об отставке Игоря Орлова в связи с утратой доверия, но в итоге ему было позволено уйти самому, чтобы сохранить лицо. Сменщику губернатора Александру Цыбульскому, чтобы избраться на пост главы Поморья, пришлось закрыть проект «Шиес». Хотя без административного ресурса, вполне возможно, у северян был бы не пропрезидентский руководитель.
Издание отмечает, что бывшему губернатору вменялся в вину не угасающий конфликт вокруг строительства полигона ТКО на Шиес, плохая подготовка к отражению пандемии коронавируса, пресловутая «шелупонь» и протестные настроения в регионе в целом.
Отметим, что формулировка «в связи с утратой доверия» в российской действительности означает полный конец карьеры как политика, так и государственного служащего, реже возбуждение уголовного дела.
Между тем, уже через два с половиной месяца после отставки Орлов получил путевку на «Северную судоверфь» (бывший Путиловский завод), где занял пост генерального директора и вполне доволен жизнью. Подобные назначения согласовываются на самом верху…
Анализ ошибок бывшего главы Поморья читайте здесь.
Отметим, что вышеупомянутое издание включило казус Орлова в список самых громких отставок уходящего года, наряду с Медведевым, Чубайсом, Кобылкиным и Фургалом.
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