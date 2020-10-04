Ирина Чиркова: Никто не имеет права выкидывать детей из автобуса

Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова высказала свое отношение к недавнему инциденту в общественном транспорте:
- Моему возмущению нет предела: в Архангельске на днях 12-летняя девочка была высажена из автобуса, потому что у неё не оказалось с собой маски. Ребёнку пришлось идти пешком несколько остановок. С трудом представляю свою реакцию, если бы так поступили с моими детьми!!
Задаюсь вопросами: понимал ли перевозчик, что подобные действия подвергают опасности жизнь ребёнка? Ведь ребёнок может не знать дороги домой, потеряться, подвергнуться насилию. Заболеть в конце концов - на улице мороз. А понимают ли власти, «закручивая гайки» по санэпидограничениям, что иногда последние доходят до абсурда...
Слава богу, не произошло беды. Но психологическая травма наверняка останется: взрослые не просто оставляют ребёнка без помощи - выкидывают на улицу, как собаку!!
Такая возмутительная история больше не должна повториться: сделала запрос в адрес главы города Архангельска с предложением обязать предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, обеспечить общественный транспорт одноразовыми масками для исключительных случаев или рассмотреть возможность выделения средств на маски из бюджета.