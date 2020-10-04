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Гревцов возглавил архангельский обком КПРФ

В понедельник мы сообщали о том, что вице-спикер архангельской ГорДумы, в прошлом известный журналист Александр Гревцов согласован Москвой на должность первого секретаря регионального отделения КПРФ.

Как и предполагалось, вчера на завершающей уходящий партконференции он был представлен товарищам в новом качестве.

Чуть ранее в интервью издания «Эхо севера» многолетний лидер обкома Александр Новиков признался, что альтернативой Гревцову на этом посту рассматривался его тезка и коллега по гордуме Афанасьев, но он «со своей ролью не справился». Наблюдатели подозревают, что из-за слишком радикальных взглядов, которые московское коммунистическое начальство традиционно не одобряет.

Сам Новиков, по его же словам, с легким сердцем передают пост в надежные руки, продолжая оставаться лидером фракции КПРФ в АОСД на ближайшие три года.

Напомним, уходящий Год Крысы серьезно подорвал авторитетов местных коммунистов, «сливших» губернаторские выборы ради сенаторского места для богатенького члена своей партии Некрасова.

 

27 декабрь 08:32 | : Политика

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