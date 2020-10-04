Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Молчанова ушла молча. Рокировка в правительстве Архангельской области

Еще одна новость со второго этажа Дома на Троицком…

По информации, которая сейчас проверяется, Елена Молчанова покинула кресло министра труда, занятости и социального развития. По собственному желанию.

Ее место со статусом исполняющего обязанности занял Федор Терентьев, ранее работавший заместителем главы данного ведомства.

Неординарность ситуации в том, что Молчанова совсем недавно была переназначена в этой должности, которую занимала с 2016 года, при формировании нового состава правительства региона.

Напомним, на данный момент в управлении регионом остаются вакантными посты министров строительства, здравоохранения, культуры, а также заместителя председателя правительства, курирующего Минздрав и Минтруда.

25 декабрь 13:08 | : Политика

Главные новости


«МинАПК хочет угробить поморское фермерство». Мнение профессионала
Путин: Без меня вам жилось ещё хуже. Откровения от первого лица

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (307)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20