Молчанова ушла молча. Рокировка в правительстве Архангельской области

Еще одна новость со второго этажа Дома на Троицком…
По информации, которая сейчас проверяется, Елена Молчанова покинула кресло министра труда, занятости и социального развития. По собственному желанию.
Ее место со статусом исполняющего обязанности занял Федор Терентьев, ранее работавший заместителем главы данного ведомства.
Неординарность ситуации в том, что Молчанова совсем недавно была переназначена в этой должности, которую занимала с 2016 года, при формировании нового состава правительства региона.
Напомним, на данный момент в управлении регионом остаются вакантными посты министров строительства, здравоохранения, культуры, а также заместителя председателя правительства, курирующего Минздрав и Минтруда.