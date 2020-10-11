Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Секушин сдался в руки врачам

Причем врачам определенного профиля… не инфекционистам.

Об этом архангельский активист всего протестного самолично сообщил поклонникам своего политтехнологического таланта через социальные сети. Мол, ложусь подлечиться, слишком нервным стал в последнее время, вы меня не теряйте.

Стоит отметить, что клиники подобного профиля еще в советское время традиционно использовались как временное убежище теми несознательным гражданами, кто пытался избежать призыва на военную службу или вызова к следователю. У многих получалось…

Напомним, за последние пару лет к Секушину появилось много вопросов по поводу использования средств, выделяемых на антимусорное движение в Архангельской области.

Кстати, не так давно он лично встречался с главой Архангельска. О его диагнозе тогда никто не догадывался…

24 декабрь 12:48 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Путин: Без меня вам жилось ещё хуже. Откровения от первого лица
Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (292)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20