Дмитрий Секушин сдался в руки врачам

Причем врачам определенного профиля… не инфекционистам.
Об этом архангельский активист всего протестного самолично сообщил поклонникам своего политтехнологического таланта через социальные сети. Мол, ложусь подлечиться, слишком нервным стал в последнее время, вы меня не теряйте.
Стоит отметить, что клиники подобного профиля еще в советское время традиционно использовались как временное убежище теми несознательным гражданами, кто пытался избежать призыва на военную службу или вызова к следователю. У многих получалось…
Напомним, за последние пару лет к Секушину появилось много вопросов по поводу использования средств, выделяемых на антимусорное движение в Архангельской области.
Кстати, не так давно он лично встречался с главой Архангельска. О его диагнозе тогда никто не догадывался…