Ирина Чиркова рассказывает, как «Справедливую Россию» уговаривали сдаться

Вчера Госдуме был окончательно принят федеральный закон о комплексном развитии территорий. Фракция СР проголосовала против представленного документа, поскольку наши замечания и поправки не были приняты. А наша фракция в лице депутата Галины Хованской - главного знатока Жилищного Кодекса в Госдуме - внесла 90 листов(!) поправок ко второму чтению. Напомню, что СР вносила альтернативный законопроект о комплексной реновации, который был отклонён большинством.
С утра последнюю попытку уговорить «сдаться» СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ сделал вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, который принял участие в заседании фракции СР. Он рассказал о всех «плюсах» идеи, ее поддержке всеми главами субъектов и подчеркнул, что для последних это будет право, а не обязанность заниматься комплексными застройками. По его словам, в 2021 году 7 регионов досрочно выполнят свои программы расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года. И надо дать этим «отличникам» механизмы работать дальше.
Что ж, я как житель Архангельска - «столицы аварийного жилья», которую теперь с удовольствием троллят разные всероссийские блогеры, могу только завидовать таким регионам. В Поморье сейчас расселяют дома, признанные непригодными для жизни ещё в 2012-2013 годах. И если закон о КРТ - «право, а не обязанность регионов», то я не уверена, что это право в АО вообще будет реализовываться. Архангельск, как и другие наши города, увы, известны не комплексной, а точечной застройкой - в первую очередь, удовлетворяющей интересы застройщиков, а вовсе не граждан и «архитектурной репутации» муниципалитетов в целом...
Дискуссия с Хуснуллиным была горячей. По нашему мнению, закон о КРТ, как это часто бывает, несёт в себе благую идею, только вот заложенные механизмы ее исполнения совершенно неприемлемы и грозят несправедливыми выселениями граждан и новыми социальными бунтами. В принятом законе есть масса нюансов, которые мы никак не можем одобрить. Это и сжатые сроки для защиты своих прав теми, чьи дома пойдут под снос; и возможность изъятия властями не только жилых помещений в МКД, но и индивидуальных домов и земельных участков; и отсутствие механизма оповещения граждан, попадающих в «поле» проекта решения о КРТ.
В принципе в законе не заложена задача властей и инициаторов проектов КРТ по достижению договорённостей с населением. Поэтому данный закон может превратиться в принудительное выселение граждан на окраины или в «коммуналки». Не зря есть устойчивое чувство, что закон пролоббирован крупными застройщиками, уже «съевшими» в городах имевшиеся скромные земельные участки и желающими теперь получить более «лакомые куски»...
Ирина Чиркова, депутат Госдумы от Архангельской области (фракция «Справедливая Россия»)