Госдума четко урезала право граждан на протест

В ожидание очень непростого года в плане социальной напряженности, члены нижней палаты российского парламента решили максимально обезопасить исполнительную власть от нежелательных, с их точки зрения, проявления гражданской активности.
А именно, в итоговом, третьем чтении депутаты приняли закон, ужесточающий требования к провидению митингов, а также к освещению массовых мероприятий сотрудниками СМИ.
Что, впрочем, встретило понимание и одобрение не у всех их коллег. Олег Шеин (Справедливая Россия»): «Вы ликвидируете барометр, который показывает градус социальных настроений».
Итак…
Устанавливается, что отчитываться о расходовании собранных для проведения митинга средств нужно будет только в том случае, если число его участников превышает 500 человек. Финансирование митингов из-за рубежа запрещается.
Отдельное внимание уделено одиночным пикетом (особо популярная и относительно безопасная форма протеста). Теперь решением суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником (одиночные пикеты), объединенных единым замыслом и общей организацией, но и поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования, а также массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.
Также устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым спецслужбами и экстренными службами.
Отдельной строкой идет работа журналистов на протестных мероприятиях. Если у человека, присутствующего на них даже с удостоверением представителя прессы, нет с собой официально оформленного редакционного задания, он превращается в рядового противника действующей власти с сопутствующими этому статусу малопредсказуемыми последствиями. Журналистов, работающих на митингах по заданию редакции, должны выделять «опознавательные знаки».
При этом бывший журналист «МК» Александр Хинштейн, давно потерявшийся в коридорах законодательной власти, считает, что такая мера ни коим образом не ущемляет профессиональное право его вчерашних коллег на получение объективной информации, а только «усиливает безопасность журналистов».
Наблюдатели интересуются, как голосовали за этот закон депутаты от Архангельской области?