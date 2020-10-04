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Госдума четко урезала право граждан на протест

В ожидание очень непростого года в плане социальной напряженности, члены нижней палаты российского парламента решили максимально обезопасить исполнительную власть от нежелательных, с их точки зрения, проявления гражданской активности.

А именно, в итоговом, третьем чтении депутаты приняли закон, ужесточающий требования к провидению митингов, а также к освещению массовых мероприятий сотрудниками СМИ.

Что, впрочем, встретило понимание и одобрение не у всех их коллег. Олег Шеин (Справедливая Россия»): «Вы ликвидируете барометр, который показывает градус социальных настроений».

Итак…

Устанавливается, что отчитываться о расходовании собранных для проведения митинга средств нужно будет только в том случае, если число его участников превышает 500 человек. Финансирование митингов из-за рубежа запрещается.

Отдельное внимание уделено одиночным пикетом (особо популярная и относительно безопасная форма протеста). Теперь решением суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником (одиночные пикеты), объединенных единым замыслом и общей организацией, но и поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования, а также массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.

Также устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым спецслужбами и экстренными службами.

Отдельной строкой идет работа журналистов на протестных мероприятиях. Если у человека, присутствующего на них даже с удостоверением представителя прессы, нет с собой официально оформленного редакционного задания, он превращается в рядового противника действующей власти с сопутствующими этому статусу малопредсказуемыми последствиями. Журналистов, работающих на митингах по заданию редакции, должны выделять «опознавательные знаки».

При этом бывший журналист «МК» Александр Хинштейн, давно потерявшийся в коридорах законодательной власти, считает, что такая мера ни коим образом не ущемляет профессиональное право его вчерашних коллег на получение объективной информации, а только «усиливает безопасность журналистов».

Наблюдатели интересуются, как голосовали за этот закон депутаты от Архангельской области?

23 декабрь 13:06 | : Политика / Скандалы

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