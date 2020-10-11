Цыбульский вошел в новый состав Госсовета

Вместе с другими главами российских регионов. Соответствующий указ был подписан вчера президентом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, в Госсовет вошли: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда, лидеры думских фракций, полпреды президента в федеральных округах, а также руководители президентской администрации – Антон Вайно, Сергей Кириенко и Игорь Левитин (последний будет выполнять обязанности секретаря).
Всего в Госсовете 104 человека.
Руководит органом Владимир Путин.
Как сообщалось ранее, в новом созыве функции Госсовета будут расширены.