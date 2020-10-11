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Цыбульский вошел в новый состав Госсовета

Вместе с другими главами российских регионов. Соответствующий указ был подписан вчера президентом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, в Госсовет вошли: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда, лидеры думских фракций, полпреды президента в федеральных округах, а также руководители президентской администрации – Антон Вайно, Сергей Кириенко и Игорь Левитин (последний будет выполнять обязанности секретаря).

Всего в Госсовете 104 человека.

Руководит органом Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, в новом созыве функции Госсовета будут расширены.

22 декабрь 06:56 | : Политика

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