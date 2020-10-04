Глубинка побоку. Архангельская ЛДПР делает ставку на жителей крупных городов

Вчера Архангельской отделение партии либерал-демократов провело внеочередную отчетно-выборную конференцию.
На которой в частности был избран новый состав руководящих органов — координационного совета и контрольно-ревизионной комиссии.
Поименный список новых членов управляющих партийных органов редакции пока неизвестен. Однако по сведениям из внутренних источников, места в совете и комиссии заняли проживающие в крупных городах региона – Архангельске, Северодвинске и Новодвинске с мелким вкраплением представителей Приморского р-на.
Глубинка в пролете.
Напомним, что АРО ЛДПР в конце прошлого года уже понесла ощутимую потерю – ряды партии покинул Игорь Арсентьев, перешедший на работу в исполнительную власть (главой Плесецкого р-на), резонно посчитавший, что его партийность будет создавать вокруг него ненужный ажиотаж и политические спекуляции. Вслед за ним был исключен из партийных рядов его ближайший соратник и единомышленник Евгений Попов, член координационного совета, в течении длительного времени отвечавший за информационное сопровождение деятельности АРО.
Уже в этом году лидер фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов принял лесное (для него) предложение о переходе на работу в правительство региона (курировать молодежную политику). В этом случае наблюдатели, соответствуясь с реалиями текущего политического момента, тоже сомневаются, что новоиспеченный чиновник первого звена надолго задержится в рядах оппозиционной партии.
(на фото: региональная ЛДПР вытянулась во фрунт)