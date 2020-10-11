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"Томатная война" - политика или коммерция?

Очередной запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции из других стран заставил азербайджанских бизнесменов и политических деятелей обратиться за помощью к Израилю.

По решению Россельхознадзора с 10декабря 2020 года на территорию России запрещен ввоз томатов из Турции, Азербайджана и Армении. Запрет объясняется тем, что в поставляемой продукции из этих стран неоднократно находили южноамериканскую томатную моль и вирус «мозаики пепино», которые являются опасными сельскохозяйственными вредителями. Для решения проблемы ряд азербайджанских предпринимателей и политиков, которые отрицают политическую составляющую проблемы, а видят в ней только конкурентную борьбу производителей, обратились с просьбой о содействии к третьей стороне: влиятельным израильским лоббистам.

 Свою оценку введенным российским санкциям дал Барух Ливиев, представитель израильской общественной организации "Рука Иерусалима", предприниматель с российскими корнями, имеющий тесные связи, как с Азербайджаном, так и с Турцией. Он отметил, что эмбарго всегда имеет две стороны: политическую и коммерческую, и что конфликтную ситуацию можно разрешить, опираясь на бизнес, который имеет свои рычаги влияния и давления.

В то же время нельзя не учитывать и политический аспект. Россия, которая после военного конфликта в Нагорном Карабахе имеет в регионе свои миротворческие силы, может повлиять на установление ровных отношений и на ценовую политику между странами. В первую очередь, это касается Армении и Азербайджана. Отношения России и Турции – более противоречивые, учитывая возникающие время от времени кризисные ситуации и антироссийскую риторику в Турции, но в данный момент они не критические и регулируемые. По мнению израильского общественного деятеля, интересы политики и бизнеса во многом совпадают. Они должны привести к прекращению «томатной», «яблочной» или какой-либо подобной плодоовощной войны, которые лишают российского потребителя качественной продукции, а производителей сельскохозяйственной продукции в Азербайджане, Армении или Турции - российского рынка сбыта.

Пользуясь возможностью, Барух Ливиев предлагает всем сторонам использовать прогрессивные израильские технологии в сельском хозяйстве, которые помогут повысить урожайность и производить качественную продукцию. Препятствий на пути взаимовыгодного сотрудничества нет.  

20 декабрь 08:17 | : Политика / Экономика

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