Депутат Госдумы от Архангельской области: «Посетила Нарьян-Мар… впечатление удручающее»

Ирина Чиркова поделилась своими впечатлениями от рабочей поездки в столицу Ненецкого автономного округа:
- Как член Комитета Госдумы по транспорту и строительству, посетив Нарьян-Мар, в первую очередь заинтересовалась строительными площадками и побывала на некоторых из них. На мой взгляд, ситуация удручающая. Значительное количество заброшенных или сильно просроченных объектов - это и социальные долгострои, и в большей мере недостроенное жилье.
К примеру, ясли детского сада «Сказка» должны быть введены в эксплуатацию в четвёртом квартале текущего года, но по имеющейся у меня информации уже год работы не ведутся; на вид готовность объекта - менее 50 процентов.
Ещё печальнее обстоят дела с социальным жильём. Многоквартирный дом на Первомайской, 6А заявлялся на сдачу в 1 квартале 2020 года. На сегодняшний день стоит только коробка, даже не закрыт контур.
Многоэтажку на 152 квартиры на ул. Авиаторов другой застройщик обещал сдать в ноябре 2020-го, а по факту на площадке лишь забиты сваи и выполнены два этажа перекрытий.
В конце текущего года должен быть сдан еще один дом на Авиаторов - 53-квартирный. Реальная же готовность объекта - не более 50 процентов. И это только те долгострои, которые я успела посетить в Нарьян-Маре за короткий световой день...
В общем, создаётся впечатление, что с реализацией нацпроектов «Образование» и «Жилье» в Ненецком округе не все благополучно. Если исполнительной властью заявляется 100-процентное выполнение той же программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, то непонятно, откуда столько недостроенных социальных домов. Что это - ошибки планирования или сознательное преувеличение объемов программы на начальном этапе?!